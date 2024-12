El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la entrega del Informe Anual de Derechos Humanos del INDH. En la instancia, ironizó con la ausencia de parlamentarios de derecha, invitando a la transversalidad en la defensa de los DDHH.

En concreto, el mandatario partió advirtiendo que estamos “en momentos de alto cuestionamiento a los organismos multilaterales e internacionales de Derechos Humanos por parte de diferentes liderazgos, principalmente de derecha”. Por ello, recordó el caso de Claudia Nogueira, diputada UDI que fue la primera en recurrir a la institucionalidad internacional en esa materia.

Tras eso, recalcó que los DDHH son transversales y son “para proteger a la ciudadanía de los abusos del Estado, independiente de quién esté a cargo temporalmente del Estado”; ironizando con la ausencia de parlamentarios de oposición en la ceremonia.

“Hoy día, acá, por lo que veo a la rápida, estoy un poco ciego, pero sospecho que no me voy a equivocar si digo que no hay parlamentarios de derecha, ¿o no? Creo que eso es problemático”, indicó.

En esa línea, el jefe de Estado recordó que cuando se firmó junto a cuatro expresidentes la carta por la democracia y los Derechos Humanos, hubo partidos que no se sumaron. Así, planteó que “estamos experimentando a nivel mundial, pero también en Chile, una relativización y un retroceso respecto al consenso que parecíamos haber llegado como sociedad respecto a la importancia de los Derechos Humanos”.

Finalmente, Boric concluyó que “no los tenemos que dar por sentados, tenemos que defenderlos siempre”, felicitando el trabajo del INDH e invitando a “dejar atrás visiones partisanas de los Derechos Humanos, que nos empujan a ser de ellos armas arrojadizas de una trinchera política a otra”.