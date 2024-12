Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los gastos reservados solicitados por Manuel Monsalve durante su gestión, indicando que no hay indicios de uso indebido de los mismos. Cordero, quien asumió tras Monsalve, mencionó que tras enviar los antecedentes a Contraloría para auditoría, no ha requerido remesas de dinero para este fin. Ante las cuantiosas sumas pedidas por Monsalve, Cordero afirmó no tener evidencia de mal uso de los recursos asignados. Por otro lado, destacó que hay semestres en los que no se solicitan remesas y deberá evaluar en el futuro si utilizará esta herramienta.