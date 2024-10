El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) desmintió categóricamente el reportaje de Mega que denunciaba un supuesto lobby oculto del Grupo Patio con el ministro Montes y el fiscal del Minvu. El Minvu aseguró que todas las audiencias de lobby son públicas y transparentes, refutando que exista un "lobby desconocido". Respecto a las irregularidades del proyecto Parque Capital, explicaron que la investigación se realizó en tiempo récord y los resultados fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles ilícitos. Se detectaron cambios de criterios, pero se afirmó que las audiencias de lobby no influyeron en las decisiones sobre el proyecto. El exministro Felipe Ward también fue involucrado en presuntas irregularidades en la gestión de permisos para el proyecto en Lampa, y se mencionó la participación de Andrés Chadwick en reuniones relacionadas con Parque Capital. El Minvu concluyó su sumario administrativo poniendo los antecedentes a disposición de las autoridades competentes.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) desmintió categóricamente el contenido del reportaje titulado “El desconocido lobby del Grupo Patio con ministro Montes y el fiscal del Minvu que lideró sumario sobre Parque Capital”, de Mega. La institución aseguró que todas las audiencias de lobby realizadas son públicas y transparentes, conforme a la ley.

“Las audiencias de lobby se rigen por ley y poseen un registro público al que cualquier ciudadano puede acceder“, indicó el Minvu en un comunicado. Además, explicaron que las reuniones mencionadas en el reportaje se encuentran detalladas en el sitio web de la Ley de Lobby, a disposición del público.

El Ministerio destacó que las audiencias a las que el citado medio calificó como “desconocidas” son accesibles en el registro público, lo que convierte la afirmación del medio en una “contradicción en sí misma”. “Hablar de un ‘desconocido lobby’ es incorrecto, porque las audiencias son públicas y transparentes“, recalcaron.

Respecto a la investigación relacionada con las irregularidades del proyecto Parque Capital, el Minvu explicó que esta fue realizada por el jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, y se cumplió dentro de los plazos establecidos. “El procedimiento se completó en cinco días y se informó públicamente en un punto de prensa el 16 de septiembre de 2024″, precisaron.

Se detectaron ciertos cambios de criterio

El Minvu también informó que se detectaron ciertos cambios de criterios, relacionados con los elementos mencionados en un reportaje de Ciper. Estos antecedentes fueron remitidos tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evaluaran la existencia de posibles ilícitos.

Sobre las acusaciones dirigidas al jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, el Ministerio aclaró que recibir audiencias de lobby no lo inhabilita para dirigir investigaciones. “El hecho de recibir audiencias de lobby no afecta la capacidad de un funcionario para cumplir con sus funciones“, afirmó el Minvu, añadiendo que no se derivaron decisiones administrativas de dichas reuniones.

En cuanto al impacto de las audiencias en las decisiones relacionadas con el proyecto Parque Capital, el Ministerio afirmó que “las audiencias de lobby no influyeron en las decisiones sobre el proyecto“. También destacaron que, durante la gestión del ministro Carlos Montes, este ha atendido 374 reuniones de lobby, y Burgos ha recibido al menos 300 en su calidad de jefe de la División de Desarrollo Urbano.

Audiencias sumariadas

El Minvu enfatizó que las audiencias realizadas fueron parte del sumario administrativo y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. “Todos los documentos han sido enviados a las autoridades competentes”, agregaron.

El Ministerio también precisó que se contactó con el medio para aclarar los puntos de la declaración. Sin embargo, indicaron que el mismo medio no mostró interés en “corregir las imprecisiones” del reportaje.

Declaración de exministro Felipe Ward

La arista del caso Parque Capital también involucra al exministro Felipe Ward, quien declaró ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la gestión de permisos para la construcción del proyecto en Lampa. Se acusa que, durante su gestión, se aceleraron los trámites de permisos en favor del Grupo Patio, controlado por la familia Jalaff.

Ward, quien declaró en el marco del caso Audio, sostuvo que Andrés Chadwick, primo del expresidente Sebastián Piñera, también participó en reuniones relacionadas con el proyecto Parque Capital, aunque estas se realizaron sin que Chadwick ocupara un cargo político formal.

El exministro también afirmó que, después de una reunión con Chadwick, se concretó una reunión por Ley de Lobby con representantes del proyecto y el jefe de gabinete de Ward. Esta reunión se realizó el 3 de julio de 2020, y meses después se emitieron los informes necesarios para el avance del proyecto.

Finalmente, el Minvu concluyó su sumario administrativo sobre el caso, poniendo todos los antecedentes a disposición de las autoridades competentes.

Comunicado del Minvu: