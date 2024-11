El abogado del presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, habló este martes para referirse a la acusación de acoso sexual denunciada contra el mandatario.

El profesional del derecho señaló que “el presidente es víctima de una situación de acoso sistemático”.

En específico, todo comenzó hace 11 años, en julio de 2013. Según Valenzuela, el presidente recibió numerosos correos electrónicos de una persona con la que no ha tenido contacto por 10 años y que este 2024 lo denunció por acoso sexual.

“Desde julio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos, constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes, el 6 de septiembre de 2024”, señaló.

Valenzuela relató que “se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”.

“Diez años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, diez años después, se ha presentado una denuncia a la Fiscalía Regional de Magallanes”, agregó.

En dicha acusación, la denunciante aseguró que las fotos explícitas enviadas a Boric fueron divulgadas por el mandatario.

“El presidente ha sido víctima”

Asimismo, el abogado señaló que el mandatario “rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia”.

“Quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento, este año, la presentación de esta denuncia”, declaró.

Junto con ello, dijo que “estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente”.

“El presidente desde un primer momento ha estado a completa disposición del esclarecimiento más absoluto de estos hechos”, añadió.