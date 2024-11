El diputado independiente Rubén Oyarzo insta al gobierno a solicitar a los legisladores oficialistas que apoyen la Ley Miscelánea de Migraciones, que será votada el martes 26 de noviembre en la Cámara de Diputados. Según Oyarzo, la aprobación de esta ley es crucial para combatir la migración ilegal y sancionar el transporte ilegal de extranjeros. Hace un llamado al presidente Gabriel Boric, al Frente Amplio y al Partido Comunista para que respalden la normativa que contempla altas multas para quienes transporten migrantes indocumentados. El parlamentario enfatiza la urgencia de esta ley y pide que no se retrase su aprobación, esperando el apoyo del FA y el PC en la votación.

El diputado independiente Rubén Oyarzo pidió que el gobierno solicite a los legisladores del oficialismo que voten a favor de la Ley Miscelánea de Migraciones.

La iniciativa se encuentra en tabla para su votación, este martes 26 de noviembre, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para el diputado Oyarzo, la aprobación de este proyecto es de suma importancia, dado que “pone mano dura a la migración ilegal” y tipifica como delito, por ejemplo, el transporte ilegal de migrantes.

En ese sentido, el legislador hizo un llamado al presidente Gabriel Boric, al Frente Amplio y al Partido Comunista, para que aprueben la ley que establece altas multas para quienes transporten extranjeros indocumentados desde zonas fronterizas al interior del país.

“Escuchamos por ahí la semana pasada que había diputados pataleando por esta ley, que se comprometan con el gobierno porque es un mensaje del Presidente Gabriel Boric. Que el gobierno ordene a sus diputados”, indicó.

El independiente fue enfático en reiterar que se “necesita esta ley, es urgente, porque la migración ilegal es algo que no ha sido abordado como corresponde y, además, es prioritario para todos los chilenos y chilenas”.

“Es por eso que se tiene que aprobar esta ley y que no pasen sorpresas, eso esperamos todos, que no le quiten la urgencia, que no lo quieran votar, o que se alargue el debate en la Sala. Y esperamos que el FA y el PC voten a favor”, concluyó.