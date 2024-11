La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó enérgicamente las acusaciones de un supuesto "pacto de silencio" por parte de La Moneda en el Caso Monsalve, criticando a la oposición por utilizar políticamente un tema tan delicado como la violación. Vallejo defendió la transparencia del Ejecutivo, explicando que se colaboró con la justicia desde el inicio y que no se guardó silencio, sino que se tomaron medidas pertinentes. Además, llamó a la oposición a cesar con las acusaciones injuriosas, dejando en claro que el Gobierno no tolerará ser usado políticamente en un caso tan grave.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó duramente a la oposición, que ha acusado un supuesto “pacto de silencio” por parte de La Moneda, en medio del escándalo desatado por el Caso Monsalve.

Recordemos que parlamentarios de Chile Vamos, han fustigado al Ejecutivo por el manejo de la crisis generada tras la denuncia en contra del ahora exsubsecretario del Interior.

Lo anterior, especialmente luego que desde el Gobierno confirmaran que el presidente Gabriel Boric -previo a que se conocieran públicamente los antecedentes- le informó a sus principales asesores, Miguel Crispi y Carlos Durán, de la denuncia contra Manuel Monsalve.

“Mientras más información se va conociendo, más involucrada pareciera estar La Moneda en este grave caso (…) en vez de recomendar la salida inmediata del exsubsecretario Monsalve, como hubiese correspondido, prefirieron armar este verdadero pacto de silencio para actuar de manera oculta, sin que la opinión pública supiera”, criticaron algunos diputados de la Bancada UDI, liderados por Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé.

Por su parte, la diputada Paula Labra agregó que “como diputadas no podemos quedarnos de brazos cruzados, sobre todo cuando hemos visto un gobierno, desde el Presidente Boric hasta la ministra Orellana, que no han dado señales contundentes de protección a la víctima. Hemos visto que hubo un pacto de silencio”.

Al respecto, la ministra Vallejo salió al paso de las críticas, asegurando que “en política no todo vale”, acusando un supuesto uso “electoral” del caso.

“Desde hace algunos días, algunos personeros de la oposición han salido a repetir en coro la idea de un pacto de silencio sobre el caso de Manuel Monsalve”, señaló la vocera de La Moneda.

“Queremos ser tajantes como gobierno en este tema y muy categóricos. En política no todo vale. No todo vale. No puede ser que un caso de violación que es de suma gravedad esté siendo usado como un botín político o electoral. Una cosa son las críticas legítimas que pueden haber sobre el manejo del caso y otra cosa muy distinta es hacer imputaciones injuriosas”, añadió.

En ese sentido, la ministra Vallejo incluso llamó a la oposición a dejar de usar el tema comunicacionalmente, descartando un supuesto “pacto de silencio” por parte del Ejecutivo.

“Si es que hay una minuta comunicacional de la oposición sobre esto, les pedimos que por decencia se deje de usar porque es grave. Es grave. Y en esto vamos a dar algunos elementos que refuerzan lo categórico de nuestra palabra. Si hay algo que no hemos hecho como gobierno es guardar silencio”, refutó.

“Tanto así que algunos nos han criticado de que hemos hablado demasiado. Además, hemos, tanto el Presidente como la ministra del Interior y el subsecretario del Interior, Cordero, han prestado declaraciones voluntarias a quien lleva la investigación del caso”, explicó.

“Lo cual demuestra nuevamente que hemos estado colaborando con la justicia y entregando todos los antecedentes que tenemos relevantes para la investigación. Y en última instancia, decir que desde el primer momento que se tomó conocimiento de esta denuncia, el gobierno hizo revisión de la continuidad del cargo y, por lo tanto, el reemplazo también del exsubsecretario e incluso instruyó diligencias como al exsubsecretario Monsalve ponerse a disposición de la justicia”, insistió Vallejo.

“Todos estos elementos son conocidos por la oposición”, enfatizó la ministra de la Segegob, sosteniendo que “una cosa es la crítica en política y otra cosa son imputaciones injuriosas que buscan instalar la idea de un pacto de silencio. Y eso como gobierno no lo vamos a tolerar”.