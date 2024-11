Parlamentarios de oposición se refirieron a los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien negó un supuesto “pacto de silencio” de La Moneda por el caso Monsalve.

Recordemos que diputadas de Chile Vamos presentaron una querella en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por secuestro agravado, y en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia.

Las parlamentarias sostienen que es necesario que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas ante los hechos de “gravedad” conocidos.

Al respecto, la ministra Vallejo salió al paso de las críticas, asegurando que “en política no todo vale”, acusando un supuesto uso “electoral” del caso.

Frente a esto, la diputada de Renovación Nacional y que presentó la querella antes mencionada, Camila Flores, dijo que: “Reconozcan que quisieron callar, que quisieron ocultar esta situación, que lo que buscaban era que esto no se sepa, para que no los afecte electoralmente”.

“Si eso no es un pacto de silencio, ¿qué es ministra Vallejo? ¿Acaso usted le puede poner otro nombre? Pero créame que tiene que ser de un sinónimo bastante parecido, porque cuando 11 personas se ponen de acuerdo para no hablar y no sacar a una persona que está imputada por un delito así de grave, es definitivamente porque se asociaron para guardar silencio, para callar, para que la gente no lo sepa, y si no es por el diario La Segunda, probablemente a estas alturas tampoco lo habríamos sabido a nivel nacional”

Recalcando que “lo más probable es que esto seguiría siendo un silencio absoluto de parte de su gobierno”.

Por otro lado, el senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que “yo no estoy tan seguro que haya un pacto de silencio. ¿Y por qué no estoy tan seguro? Porque fíjese que el Presidente de la República lo que hizo es hablar casi una hora. Lo único que ha hecho el Presidente es hablar. Entonces no sé si será esto un pacto de silencio”.

“Y si hay hoy día una polémica y rechazo a las declaraciones del Presidente del Gobierno, se debe exclusivamente a la falta de transparencia. Lo demás tendrá que definirlo la justicia chilena”, añadió el legislador.