José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, criticó la decisión del presidente Gabriel Boric de no realizar cambios en su gabinete, destacando la situación de crisis de seguridad en Chile y mencionando la acusación constitucional presentada contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. Kast sugirió que el subsecretario actual de Justicia podría haber sido un posible reemplazo para el cargo de ministro del Interior en medio de la crisis, destacando la necesidad de una persona con "mano dura" en ese puesto.

Este miércoles, el fundador y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la situación del gobierno luego que el presidente Gabriel Boric descartara realizar un cambio de gabinete.

Fue el pasado 5 de noviembre que el mandatario declaró que “no hay cambio de gabinete, acá a todos mis ministros los quiero trabajando (…) trabajando de lleno en los compromisos para cumplirle a nuestra gente”.

En conversación con CNN Chile, Kast fue consultado por la acusación constitucional presentada por su partido en contra de la titular de Interior, Carolina Tohá, pero que finalmente no prosperó.

“También presentamos (la AC) contra Izkia Siches, que tampoco prosperó, la de Giorgio Jackson, que no prosperó y ninguno de ellos está, y Carolina Tohá, yo creo que le queda poco tiempo”, comenzó diciendo.

Agregando “el presidente dice ‘yo voy a quedarme con todos mis ministros’. No sabemos si porque no tiene reemplazos o porque quiere dar una muestra de fuerza frente a su sector político, pero esto no resiste ningún análisis”.

Lo anterior, a su juicio, por “la situación de la crisis de seguridad en Chile (…) el caso Monsalve es la guinda de la torta en este caso”.

“Lamentable guinda, donde ella y el Presidente ocultan información y donde el Presidente hace que Chile retroceda en lo que es una bandera de lucha de él, de los derechos de las mujeres”, agregó.

Posible reemplazo

Finalmente, sobre un eventual reemplazo de Tohá, Kast dijo que pensó “que el subsecretario actual, que venía de justicia, iba camino a -y lo estaba preparando- para ser ministro del Interior”.

“Creo que habría sido razonable que el ministro de Justicia, que deja a otro subsecretario de ministro, en vez de bajar a ser subsecretario, fuera camino a ser ministro del Interior”, sostuvo.

Concluyendo que “a lo mejor, lo estaban preparando para el nuevo Ministerio de Seguridad, no lo sé, pero claramente se necesita un cambio radical y que llegue una persona con mano dura”.