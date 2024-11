La ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló detalles sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública, aprobado por la Comisión Mixta de la Cámara. Destacó que esta nueva cartera tendrá su primer ministro durante el gobierno de Gabriel Boric. Se estableció un plazo de un año para que el Ministerio presente los reglamentos y plantas, y de ocho meses para crear el Sistema de Protección Ciudadano. Se aseguró que la jefatura del nuevo ministerio estará en funcionamiento antes de que termine el actual gobierno. Se aclaró que el Ministerio del Interior no se convertirá en un "superministro", sino que mantendrá su rol de coordinación política.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó detalles sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el cual aprobado en esta jornada por la Comisión Mixta de la Cámara.

En concreto, la autoridad aseguró que la nueva cartera tendrá a su primer ministro durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Quedó un año de plazo máximo para que el nuevo Ministerio presente los reglamentos y el DFL que crea las plantas. Entonces máximo, de aquí a un año, tiene que estar instalado el Ministerio de Seguridad Pública”, partió indicando la ministra.

Agregando que además “quedó un mandato para que de aquí a ocho meses se presente un proyecto que cree el Sistema de Protección Ciudadana, que es una forma de articular todos los sistemas de protección, tanto de seguridad, de bomberos, de salud, para responder de mejor manera a la población”.

Tras esto, la ministra aseguró que la jefatura del nuevo ministerio sí o sí ejercerá dentro de este Gobierno, ya que se debe cumplir con el mandato que estipula un periodo limitado para su implementación.

“Cumpliendo con el mandato, máximo en un año -donde todavía este Gobierno va a estar- tiene que estar funcionando este nuevo Ministerio”, añadió.

“En el momento en que se crea el Ministerio del Interior, comienza a haber un ministro, no antes, no después. En ese momento también se crean las nuevas facultades. Todo en un solo acto, porque no podemos hacer que esta transición perturbe o debilite el ejercicio de la función en materia de seguridad”, complementó.

Por último, la autoridad aclaró dudas respecto de las funciones que realizará el Ministerio del Interior, descartado de modo alguno que desde ahora exista un “superministro” encargado de coordinar la seguridad del Estado.

“El Ministerio del Interior fue el primer ministerio que se creó en Chile. Siempre ha tenido un rol de coordinación política del gabinete, pero eso nunca ha estado en la ley. La seguridad salió del Ministerio con el propósito, por una parte, de fortalecer la seguridad, pero también para darle espacio al Ministerio del Interior para que desarrollara de mejor manera esta función histórica”, puntualizó.

“Lo que pasa es que ahora el Ministerio va a tener condiciones que cumplir y esas van a estar escritas en la ley. Esto no tiene nada que ver con que tengamos un superministro. Habrá un solo ministro con la competencia de todos los ministros, que tiene la tarea de coordinar a todos los demás”, cerró.