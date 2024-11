Durante cerca de seis horas, un carabinero logró negociar con un hombre que tomó de rehén a una cajera en una sucursal de AFP Provida en Las Condes. El suboficial John Neira logró dialogar con el sujeto, despojándose de su armamento para establecer confianza, notando que el individuo no era un delincuente habitual y que atravesaba momentos difíciles a nivel personal. La AFP afectada detalló que el hombre exigía un pago que no podían realizar según la legislación vigente.

De acuerdo a lo informado por la policía uniformada, fue el suboficial John Neira quien logró dialogar con el sujeto que en primera instancia mantenía un cuchillo en sus manos.

Neira relató cómo fueron los momentos de conversación con el hombre de 55 años. “Para establecer una confianza entre esta persona y yo, procedí a despojarme de mi armamento, percatándome que él no era un delincuente habitual, que no trataba de robar. Si no que se notaba que estaba pasando un mal momento de índole personal”, contó.

Recodemos que según detalló la AFP afectada, el sujeto “ingresó exigiendo un pago que, de acuerdo con la legislación vigente, no podíamos realizar en la forma solicitada”.

“Fueron seis horas de diferentes cambios de actitud de esta persona. Lo que más hice fue empatizar con él y escucharlo”, aseguró el uniformado. Agregando que intentó “hacerle presente que él también es importante para nosotros, ya sea como victimario o víctima”.