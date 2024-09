Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El abogado constitucionalista, Domingo Lovera (FA), quien participó en la acusación constitucional contra la jueza Ángela Vivanco, defendió la inclusión del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en el libelo acusatorio, a pesar de que se admitió un posible error de "copy-paste" por parte del oficialismo. Lovera explicó que el error fue corregido y no afecta la tramitación, atribuyéndolo al uso de plantillas para escritos similares. Chadwick, al sentirse difamado, anunció querellas contra los parlamentarios, a lo que Lovera respondió que la referencia al exministro estaba justificada por antecedentes públicos sobre presuntas conversaciones con intermediarios que podrían mostrar tráfico de influencias. Asimismo, aclaró que la acusación constitucional no acusa por delitos específicos, sino que es un juicio político-constitucional que se revisa en las Cámaras, descartando que se trate de una calumnia contra Chadwick y destacando que la causal de notable abandono de deberes no está definida en la Constitución.