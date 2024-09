Los diputados UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, advirtieron que el ministro de Justicia, Luis Cordero, se encuentra “moralmente invalidado” para seguir refiriéndose al denominado “caso Audio”. Esto, luego que se revelara que en abril de 2023 asistió a una cena privada en la casa de Ángela Vivanco.

Si bien los parlamentarios calificaron como “normal” que el titular de Justicia y quien entonces ejercía como vocera del máximo tribunal mantengan una relación protocolar, manifestaron que dicho vínculo debería limitarse estrictamente a un ámbito institucional y no privado.

Por lo mismo, emplazaron al ministro a “mantenerse al margen” en el caso, reiterando que “una autoridad que se dedica a dar cátedra sobre esta polémica, pero que tenía escondido que asistió a una cena privada con una de las personas más involucradas, está moralmente invalidada para seguir refiriéndose”.

“Sería un insulto a los chilenos si es que el ministro de Justicia insiste en que lo hizo por razones institucionales, porque todos sabemos que para ello existen las oficinas públicas, tanto de él como de la ministra Vivanco, y que no se necesita realizar una cena a escondidas”, cuestionaron los UDI.

En ese sentido, los gremialistas calificaron el hecho como “absolutamente grave”, dado que la participación de Cordero en la cena fue cuando ya había asumido como ministro. Por lo mismo, adelantaron que -durante las próximas horas- anunciarán las distintas acciones que como bancada vayan a adoptar.

“Si el ministro Cordero no es capaz de aclarar por qué prefirió ir a una cena privada a la casa de la ministra Vivanco y no reunirse en un lugar público o en sus oficinas, no descartamos citarlo al Congreso para que entregue las explicaciones correspondientes ni mucho menos recurrir a la Contraloría para que se pronuncien”, manifestaron.

La respuesta de Cordero

Recordemos que durante la mañana de este miércoles, el titular de Justicia respondió a los cuestionamientos por su encuentro con Vivanco. Al respecto, descartó irregularidades y aseguró que “como ministro de Justicia, a mí legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial”.

“Si usted me quiere preguntar si he hablado sobre los casos que a ellos les afecta, no. Sobre situaciones que están vinculadas al desempeño del Poder Judicial, sí. Como también lo he hecho con los dos presidentes de la Corte Suprema… O sea, el labor de un ministro de Justicia de conformidad a la ley, es mantener el vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial”, refutó Cordero.