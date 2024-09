Durante la mañana de hoy, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se vio interpelado por la reunión sostenida con la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, argumentando que fue una invitación de la jurista en abril de 2023 cuando era vocera de la Corte Suprema, señalando que legalmente le corresponde el vínculo con el Poder Judicial. Tras la revelación de una "cena" compartida en 2023 entre ambos, se generaron múltiples cuestionamientos hacia Cordero, especialmente considerando que se inició un proceso de remoción a Vivanco por presunto tráfico de influencias. La diputada Camila Musante anunció que acudirá a Contraloría por el suceso, planteando dudas sobre si la cita debía haber sido registrada por la Ley del Lobby. Por su parte, Cordero defendió la reunión declarando que no ve irregularidades, mencionando que no solo ha conversado con Vivanco, sino también con otros ministros de la Corte Suprema, como Matus y Muñoz, pero enfocándose en temas vinculados al Poder Judicial en lugar de los casos específicos que les afectan.

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Justicia, Luis Cordero, fue interpelado por la reunión que mantuvo con la ahora suspedida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En ese sentido, respondió que fue una invitación de la jurista en abril de 2023, cuando era vocera de la Corte Suprema, recalcando: “Como ministro de Justicia, a mí legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial”.

Después que El Mercurio revelara que ambos compartieron una “cena” en 2023, los cuestionamientos a Cordero fueron varios. Esto, considerando que se abrió un cuaderno de remoción a Vivanco por un presunto tráfico de influencias revelado en chats con Luis Hermosilla.

Las diputada Camila Musante (Ind-PPD), por su parte, anunció que acudirá a Contraloría por el hecho, cuestionando si la cita debió registrarse por Ley del Lobby.

La respuesta de Cordero

Ante esto, Cordero zanjó que en primer lugar, la reunión fue declarada por él, afirmando: “No veo cuál es la irregularidad”.

“Es una invitación que ella me formuló, asistieron unos profesores de Derecho, yo habia asumido hacia unos pocos meses, recuerdo que en ese momento ella era vocera de la Corte Suprema”, aclaró.

“Solo recordar que como ministro de Justicia a mí legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial, por lo tanto yo no solo he conversado con la ministra Vivanco, he conversado también con otros ministros de la Corte Suprema”, agregó.

Finalmente, también fue cuestionado por reuniones con los otros ministros del máximo tribunal vinculados al caso Audios, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz. Al respecto, señaló que también ha conversado con ellos, pero situaciones vinculadas a la Corte.

“Si usted me quiere preguntar si he hablado sobre los casos que a ellos les afecta, no. Sobre situaciones que están vinculadas al desempeño del Poder Judicial, sí. Como también lo he hecho con los dos presidentes de la Corte Suprema… O sea, el labor de un ministro de Justicia de conformidad a la ley, es mantener el vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial”, concluyó.