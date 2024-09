Nuevos chats de Luis Hermosilla salieron a la luz. Esta vez muestran la estrecha relación y gestiones que realizó para que Ángela Vivanco llegara a la Corte Suprema.

Ciper reveló este sábado una serie de conversaciones por chats que sostuvieron ambos desde 2018 a noviembre de 2023 y que evidencian una serie de favores cruzados.

Vivanco asumió en la Corte Suprema cuando Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior de la segunda administración de Sebastián Piñera y era amigo del entonces ministro Andrés Chadwick.

Diálogo del 27 de marzo de 2018

Le pide ayuda a Hermosilla para llegar a la Suprema:

–Vivanco: Estimado Luis buenos días! Le escribe Ángela Vivanco, su contacto me lo dio Jose Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir. Desde ya mil gracias y muchos saludos!

De acuerdo con dicho medio, luego de eso la citó a su oficina del Grupo Patio el viernes 6 de abril de ese 2018.

–Vivanco: “Estimado Luis como llego de su viaje? Sería posible irlo a ver el jueves o viernes?”, le volvió a escribir a Hermosilla dos días después.

–Hermosilla: “Sugerencia: nos podemos tutear? Usted es joven y yo no tan viejo…”.

–Vivanco: Jaja por supuesto y el usted era por respeto no por edad!

–Vivanco: Te parece a las 15 horas?

–Hermosilla: Con mucho respeto, te espero a esa hora.

7 de abril

–Vivanco: Luis, ¿cómo estás? Me acaban de comentar que Prado se ha portado muy bien y Aranguiz ha mandado mensajes a sus colegas para que apoyen porque él no podrá estar, pero al parecer los de la 4a sala votan por Leonor E. Será así?

–Hermosilla: Hola Ángela. Lo de la cuarta (sala de la Corte Suprema) no me extrañaría porque ella (la abogada Leonor Etcheberry) integra habitualmente ahí.

–Vivanco: Perfecto! Hasta aquí como ves la cosa?

–Hermosilla: ACH (Andrés Chadwick) habló ya con HL (Hernán Larraín). Y mandó recado a la Masonería. Voy a llamar a Cristian Letelier. Y a Nelson Pozo

–Vivanco: Mil gracias Luis! Excelente noticias!

–Hermosilla: Hablé largo con Cristian Letelier. Quedó, totalmente, en sintonía contigo. Va a llamar a fuentes belmar (entonces ministro de la Suprema).

–Hermosilla: Alguien ha hablado con Lamberto? (también ministro de la Suprema en 2018)

–Hermosilla: Acabo de hablar con Nelson Pozo. Quedó todo absolutamente claro.

–Hermosilla: Me Dicen que en tu discurso no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo.

–Vivanco: Muchas gracias por las gestiones Luis! Ayer estuve con Mario Desbordes que tiene oficina con el hijo de Lamberto y quedo de verlo el directamente.

–Vivanco: No tocaré lo del feminismo, solo di una entrevista con todas las demás candidatas al boletín de la asociación de magistradas, te la mando.

8 de abril de 2018

–Vivanco: Luis, buenos días! Poco afortunado me pareció HL diciendo en la Tercera que todos los jueces son de izquierda…

–Hermosilla: Ufffff!!!

–Vivanco: Crees que afecte al tema de mañana?

–Hermosilla: Espero que no.

–Vivanco: Igual vas a hablar con ellos temprano?

–Hermosilla: Si. Aunque creo que me retarán. Tendré que poner la cara

–Vivanco: Qué lástima tanto autoboicot! Gracias por ir igual!

–Hermosilla: La vida es así

–Vivanco: Cierto! Pero podría ser más fácil con más criterio.

–Hermosilla: ACH ya hizo declaraciones corrigiéndolo.

–Vivanco: Excelente, estamos en sintonía!

–Hermosilla: Total!!

9 de abril

–Vivanco: Luis, buenos días, como viste la cosa en la Corte hoy?

–Hermosilla: Bien. Aunque Ossa fue a hablar en su momento a la Corte… Ahora a ganar Ángela!!!

–Vivanco: No me extraña! Gracias estimado Luis por tus gestiones!

–Vivanco: Amigo salió quina.

–Vivanco: Etcheberry 10, Barahona y Vivanco 8, Pfeffer y Salinas Gaston 7.

–Hermosilla: Eeeeeeehhhhhhh!!!!! Felicitaciones!!!

–Hermosilla: Ya le avisé a ACH.

–Vivanco: Súper! Hay que reunirnos cuando el pueda!

10 de abril

–Vivanco: Muchas gracias Luis! Por favor ayúdame con reunión con ACH, creo que urge y agradecería muchísimo que fuera de los 3.

–Hermosilla: En eso estoy. Un abrazo.

16 de abril

–Vivanco: Luis, cómo estás? Te comento que este fds hable con Felipe Kast y nadie le había pedido siquiera el voto, le comenté el tema y quedo de apoyar. A Víctor Pérez le envié mensaje pero no me ha contestado, me podrías ayudar en que me reciba o hablarle telefónicamente? Entiendo esta semana es clave (Kast es senador de Evópoli y Pérez era senador de la UDI).

–Hermosilla: Hola Ángela! Llamaré en un rato más a Victor Pérez y te aviso.

19 de abril

–Hermosilla: Te llamé.

–Vivanco: Amigo estaba en una reunión con senador (Jaime) Quintana, a qué hora te puedo llamar?

26 de mayo

-Vivanco: Querido Luis lo que te copio a continuación me lo mandó Mario Desbordes, creo que es oportuno conversar con Andrés de este tema

Mensaje de Desbordes:

Estimada Ángela, te iba a escribir y veo el mensaje anterior, disculpa. Ayer hablé con Larroulet para plantearle que apure la nominación. Hablé con algunos senadores NM y están disputados a negociar 2 cupos. Tú y el ministro Moya. Si esperamos a negociar 3 nos vamos a empantanar

–Hermosilla: Querida Ángela. Ya le copié a ACH. Me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento de aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía, pero lo llamó SP (Sebastián Piñera) y no pudimos.

–Vivanco: Querido amigo, muchas gracias! Coméntame por favor mi preocupación por el alargue de este proceso, incluso desde el punto de vista económico mío.

–Hermosilla: Me imagino lo lamentable de tu situación actual. Lo siento. Estoy encima del tema y te mantendré informada.

–Vivanco: Te agradezco y por favor también coméntale que de Justicia no me llama nadie, ni siquiera para saber si estoy con vida, increíble.

27 de mayo

–Hermosilla: Me pide que te quedes tranquila. Que te insista que eres la candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente.

5 de junio: anuncio oficial de Vivanco como candidata del presidente Piñera

–Hermosilla: Querida Ángela!! Supe hoy al mediodía. Entiendo que estamos listos!! Te irá fantástico. Mujer de poca Fe jajjajaja.

–Vivanco: Jaja gracias querido amigo! Cuando todo se concrete nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite! Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia!

4 de julio de 2018: obtiene el respaldo de senadores

–Hermosilla: ACH te manda también muchas felicitaciones.

–Vivanco: Luis mil gracias por TODO, que es mucho.

Es preciso indicar que el jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, ambos involucrados en el denominado Caso Audio.