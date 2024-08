El abogado Luis Hermosilla continúa siendo formalizado por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios en el caso Audio, donde su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, afirmó que Luis no se ha enriquecido, sino que se ha "empobrecido" a través de una línea de crédito con altos intereses que se ha estado pagando. Además, cuestionó el desarrollo de las audiencias de formalización, acusándolas de convertirse en juicios anticipados.

Continúa la formalización del abogado Luis Hermosilla, quien es acusado de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, en el marco del caso Audio.

Durante la audiencia, su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, dijo que Luis no se ha enriquecido en el contexto de su relación con Factop, sino que se ha “empobrecido”.

“En este caso lo que hay es un crédito, una línea de crédito, de la cual se cobran altos intereses, que se están pagando hasta hoy y que nunca se han dejado de pagar”, señaló Juan Pablo.

Recalcando que “Luis se ha empobrecido con esto (…) Aquí uno revisa la cuenta corriente de Luis, sus tarjetas de crédito, y tiene todo el panorama”.

Incluso cuestionó el desarrollo de las audiencias de formalización. “Estas audiencias de formalización se han ido transformando en verdaderos juicios anticipados, y después lo que hace el Estado es chutear esto, y demorarlo y estar un año en audiencia de preparación de juicio oral”, acusó.

En tanto, Juan Pablo, resaltó la colaboración que ha prestado el cuestionado jurista, Luis Hermosilla, enfatizando en que no ha borrado los miles de mensajes de WhatsApp desde su celular.

Así lo aseguró a su llegada a la cuarta jornada de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

“Un abogado que me llamó me decía ‘No sé cuántos de nosotros resistiríamos si nos abren el celular’. Piensen ustedes que el celular de Luis, a diferencia de otros, no tiene nada borrado”, sostuvo Hermosilla.