El abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, destacó la colaboración de su cliente durante la formalización por soborno, lavado de activos y delitos tributarios, resaltando que no ha borrado miles de mensajes de WhatsApp de su celular. En medio de la audiencia, Hermosilla enfatizó que el teléfono de Luis está intacto, sin ningún dato eliminado, subrayando que la información completa está disponible. El defensor también hizo hincapié en la importancia de la colaboración desde el inicio del proceso, mientras se lleva a cabo la cuarta jornada de formalización junto a María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, quienes enfrentan cargos similares. Existe la posibilidad de que el tribunal aplique medidas cautelares diferentes debido a la variedad de delitos y su repetición en los acusados.

Así lo aseguró a su llegada a la cuarta jornada de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde el polémico penalista está siendo imputado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

“Un abogado que me llamó me decía ‘No sé cuánto de nosotros resistiríamos si nos abren el celular’. Piensen ustedes que el celular de Luis, a diferencia de otros, no tiene nada borrado”, sostuvo Hermosilla.

“Yo puedo borrar cosas, pero queda el registro que borré. Acá no hay nada borrado, tienen toda la información”, apuntó Hermosilla.

“Es importante porque después de haber revisado el teléfono entero, por todas las cosas, los cargos que han formulado, es lo que han encontrado y nada más, y en nuestra opinión las cosas no son como las plantea el Ministerio Público”, agregó.

En ese sentido, dijo que “para nosotros es importante mostrar esta colaboración que hemos tenido desde el día inicial”.

Recordemos que este lunes se cumple la cuarta jornada de formalización de Luis Hermosilla, además de María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, en el Centro de Justicia.

Mientras los dos primeros están imputados de lavado de activos, delitos tributarios y también soborno; en el caso del último está siendo acusado solamente de delitos tributarios y lavado de activos.

De hecho, por esto último, es posible que el tribunal decrete medidas cautelares distintas dada la diferencia de los delitos y su reiteración.