El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó haber realizado gestiones en exclusivo beneficio de Daniel Jadue tras conversar con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, sobre el régimen de visitas del exalcalde en prisión preventiva. Carmona expresó su preocupación por las condiciones de visita de Jadue en el Anexo Capitán Yáber, generando revuelo y críticas por parte del ministro de Justicia y la oposición, que demandó detalles sobre los contactos entre Carmona y Gajardo. Aclaró que su acción no fue en favor exclusivo de Jadue, sino en respuesta a una situación general, reconociendo como un error haber contactado al subsecretario.

El presidente del Parido Comunista (PC), Lautaro Carmona, descartó haber hecho alguna gestión en beneficio “exclusivo” de Daniel Jadue, tras revelar una conversación con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, por el régimen de visitas.

Recordemos que en entrevista con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista señaló que se comunicó con Gajardo, quien además es militante del PC, para expresar su preocupación por las condiciones en que Jadue cumple la prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber en el marco del caso Farmacias.

“Las visitas son dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (…). Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”, cuestionó Carmona.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual”, reveló.

No obstante, sus declaraciones causaron revuelo. De hecho, el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que exponer a una autoridad pública a este tipo de requerimientos genera “situaciones impropias”.

Mientras que la oposición, como por ejemplo Renovación Nacional, exigió conocer los detalles de los contactos entre Carmona y Gajardo, acusando presiones del PC.

Al respecto, en contacto con Cooperativa, el timonel del Partido Comunista, lamentó las “interpretaciones y la interpretación de la interpretación frente a un hecho que es muy concreto, directo y acotado”.

“Yo no he hecho ninguna gestión en beneficio exclusivo de Daniel Jadue, si hubiera hecho una gestión a título de partido lo habría llevado al comité político o le habría mandado una carta al Presidente”, indicó Carmona.

“Es un alcance sobre un tema concreto, referido a todos quiénes están en ese espacio de privación de libertad, y la respuesta del subsecretario fue impecable, esto lo podríamos hacer el día en que no esté Jadue, porque se podría malinterpretar como una cosa a la medida de beneficio para él y eso lo compartimos en nuestro intercambio”, agregó el presidente del PC.

Por último, Carmona reconoció que fue un “error” haber contactado a Gajardo, ante la polémica que se generó.

“Con este debate, claro que sí. Si esta es la interpretación, que nos toma esta cantidad de tiempo en vez de hablar de otras cosas, sin ninguna duda que se puede asumir así”, admitió.