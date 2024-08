Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 del PNUD, el presidente Gabriel Boric analizó el "Estallido Social", advirtiendo sobre las "caricaturas" que lo rodean y el "cortoplacismo" de ciertos sectores. Destacó que se ha intentado distorsionar el 18-O con conceptos como "estallido delictual" y "golpe de Estado no convencional", perdiendo de vista el malestar que lo originó. Recordó que hubo un momento en que el mundo empresarial hablaba de ceder privilegios, lo cual no se concretó. Enfatizó en la importancia de no caer en el cortoplacismo y fijar una dirección de avance inclusiva para todos los sectores.