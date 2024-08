Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro contra el Gobierno de Gabriel Boric, quien afirmó que en Chile se entrenan venezolanos para cometer actos terroristas en su país. Carmona señaló no tener información al respecto y no compartir esa calificación, a pesar de que su partido respaldó el sistema electoral venezolano. Ante las críticas internas por su postura, Carmona indicó que cada uno asume sus decisiones, mientras que desde el Frente Amplio mantienen una postura clara de no reconocer las elecciones en Venezuela, esperando alinearse con el Partido Comunista en la preocupación por la transparencia y los Derechos Humanos, según afirmó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.