Nicolás Maduro acusó que “pinochetistas” están entrenando en Chile, y con el apoyo del gobierno de Gabriel Boric, a venezolanos para que vuelvan a su país para cometer actos “terroristas”.

Así lo aseguró en un discurso por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusando haber visto registros de ello en internet.

“En Chile, es público y notorio, compañeros militares, en las redes sociales o habrán borrado los videos (de) los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile tiene para venezolanos, para entrenarlos para buena parte de estas acciones terroristas”, sostuvo en su alocución.

Por ello, insistió, “estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de estado ciber-fascista criminal”.

Sus declaraciones llegan en momentos de tensión entre ambas administraciones, luego de que este sábado Boric afirmara tras reunirse en La Moneda con su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri -recientemente expulsado por el Ejecutivo de ese país-, que “mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Las protestas en Venezuela contra los resultados oficiales se saldaron, según las autoridades, con 2.000 personas detenidas y dos militares fallecidos, a los que se suman 11 civiles muertos registrados por diversas ONG.