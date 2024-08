Como “una bolsa de gatos que se agarraron”. Así calificaron la interna de Renovación Nacional (RN) luego de la bochornosa inscripción de candidatos a concejal en el Servel, que mantiene en vilo a 129 postulantes.

Se trata de una polémica ocurrida el pasado martes, luego que el partido no pudiera inscribir a los postulantes a ediles en la región de Los Lagos, Metropolitana y O’Higgins, siendo esta última la zona más afectada, con más 80 perjudicados.

Según explican desde RN, cuando estaban en la última etapa del proceso, al filo de la hora del cierre del plazo -a las 23:57 horas- cuando inscribían a los 1.800 candidatos a concejales, el sistema se pegó.

Algo que fue certificado con un notario que estaba en la sede, justamente para certificar el proceso, quien tomó fotografías como respaldo.

Tras lo sucedido, de inmediato surgieron críticas en los chats internos del partido, pidiendo explicaciones, especialmente Víctor Blanco.

“Esta situación de no resolverse es una catástrofe”, escribió, a lo que el presidente de la colectividad, Rodrigo Galilea, respondió explicando las medidas que se tomaron para intentar salvar las candidaturas.

Este tipo de situaciones han ocurrido otras veces, pero han sido casos puntuales no equiparables al grave error de esta inscripción, que fue eclipsado por la cobarde agresión de Felipe Cruz.

Según denunció RN, el actual concejal de Recoleta no solo entró a la fuerza a las oficinas del partido golpeando a Andrea Balladares, sino que la garabateó, al igual que Galilea, con duros epítetos.

Las polémicas detrás de la inscripción de candidatos RN

Lo cierto es que no solo la inscripción de candidatos ha generado problemas en RN. Un ejemplo es lo sucedido en la región de Valparaíso, luego que se decidiera bajar la candidatura de Luis Pardo por María José “Pepa” Hoffmann. En aquella instancia se acordó que el cupo para competir por la región de Valparaíso iba a quedar en manos de la UDI, pese a que en la misma interna de Chile Vamos admiten que “Lucho” Pardo tiene más arrastre en la zona.

El otro caso polémico es uno que justamente ocurrió en O’Higgins, donde el presidente regional Víctor Blanco figuraba como candidato, aprobado por la comisión política regional.

Sin mayor explicación, y una semana después de estar aprobado, Rodrigo Galilea bajó su candidatura para colocar a la exintendenta Rebeca Cofré, una exUDI que en su momento fue removida por mala evaluación, y que se instaló la como líder de la oposición a Javier Macaya en la región.

Algo similar sucedió con Tomás Fuentes, cuya postulación a gobernador regional por la región Metropolitana fue bajada para inscribir a Francisco “Pancho” Orrego. Aunque, la movida no levantó mayor polvareda, principalmente porque Fuentes no es alguien “tan querido”, según confidencian fuentes de BioBioChile.

Así las cosas, en la interna reconocen que lo sucedido con Cruz vino en cierta forma a “tapar” la catastrófica inscripción de candidatos. Quizá por lo mismo, la molestia no ha trascendido mayormente en la prensa, lo que no significa que las cosas estén calmadas. Al revés, no pocos piden la salida de Andrea Balladares, por la responsabilidad política que le cabe en lo sucedido.

Incluso, corrió un rumor de que algunos de sus amigos habrían llegado a trabajar subiendo la información. Sin embargo, desde el partido lo desmienten rotundamente, ya que si bien reconocen que hubo algunos cercanos en la sede, explican que un equipo de 10 personas estuvieron encargadas del proceso, además que el trámite online exige utilizar claves que solo están en poder de Galilea y Balladares.

Por ahora está la apelación al Servel, algo que probablemente se rechace, por lo que todo apunta a que el problema termine siendo resuelto en el Tribunal Electoral (TER). Y si bien existe jurisprudencia de otros casos, donde finalmente se termina aceptando las candidaturas, de todas formas es incierto el escenario.

Mientras esto se resuelve, no han cesado los cuestionamientos a la directiva por el desorden. Sin embargo, no hay una oposición articulada, quizá la voz más representativa ha sido la de la senadora María José Gatica. En cambio, otros han permanecido al margen como Paulina Núñez, Cristian Monckeberg y Mario Desbordes.

RN, una “bolsa de gatos”

Según admite una fuente del partido consultada para esta nota, Renovación Nacional “siempre ha sido una bolsa de gatos, solo que de repente la zamarrean y se agarran”.

Por ahora, Galilea ha logrado que los “gatos” se queden en sus respectivos espacios en la “gatera”. Sin embargo, lo sucedido volvió a agitar los ánimos. Quizá por lo mismo, no es que se pida necesariamente la cabeza del senador Galilea, ya que se considera que es el escenario más extremo y al que no quieren llegar, sino más bien la “cuenta” podría quedar saldada con la salida de Balladares, de esas típicas sacadas de “fusible”, tan comunes en la política.

De todas maneras los reclamos están, la comisión política que se realizó la noche de este jueves fue intensa, por decirlo menos, según uno de los asistentes. Si bien no duró más de 40 minutos, hubo álgidos reclamos de Víctor Blanco y de la senadora Gatica, así como de otros consejeros regionales, como Carolina Montenegro.

“Este terremoto va a tener muchas réplicas”, señaló en la instancia, agregando que “me gustaría que se tomen medidas. No le echemos la culpa a los candidatos o al Servel”, reclamó esta última.

De acuerdo a sectores de la oposición a la mesa directiva, insisten en descartar que la idea sea desestabilizar la administración de Galilea, pero no pueden dejar pasar el grotesco error que se cometió y que mantiene en vilo un centenar de candidaturas.

De hecho, el timonel de RN junto a Balladares se reunieron con algunos de los afectados, como el presidente regional de O’Higgins, Víctor Blanco, para dar las explicaciones del caso.

Por ahora, se asegura que todos los esfuerzos están concentrados en salvar las candidaturas, sobre todo en O’Higgins, como una forma de remendar la bolsa de gatos.