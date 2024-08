Un micrófono abierto en el Senado dejó al descubierto una conversación entre tres parlamentarios respecto a ley de notarios y conservadores, y una solicitud para enviar el proyecto a la Comisión de Gobierno, la cual preside el senador Manuel José Ossandón (RN).

En concreto, el senador Rafael Prohens (RN), en medio de la sesión del martes pasado, abandonó su asiento para dirigirse a la testera y revelarle al presidente y vicepresidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN) y Matías Walker (Demócratas), respectivamente, un detalle de esta iniciativa.

“Cote (refiriéndose al senador Manuel José Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García), no te vai a arrepentir”, señaló Prohens.

En concreto, el subjefe de la bancada RN le estaba pidiendo a Walker y García que aprobaran su solicitud de enviar el proyecto a la Comisión de Gobierno.

“Esto es una locura. No puede ir a Gobierno”, le contestó el presidente del Senado, quien prefirió no votar, a Prohens. Esto se pudo escuchar en la transmisión televisiva antes de que García apagara el micrófono, al ser advertido por Walker de que estaba abierto.

Pese a todo, la ley de notarios y conservadores fue derivada a la comisión de Gobierno, tras ser aprobada con 18 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

Ley de notarios y conservadores

Cabe mencionar que previo a este micrófono abierto, al inicio de la sesión, el senador Prohens pidió la palabra para hacer la solicitud, según consignó La Tercera.

“Señor presidente, quiero pedir… solicitar para ser más exacto, que el proyecto de… que pase a la Comisión de (Gobierno), Descentralización y Regionalización. El boletín 12.092-07. Este se está tramitando hoy día en la Comisión de Constitución… y también tiene algunas normas que debiera verlas (la Comisión de) Gobierno”, manifestó el parlamentario.

Luego de esto, con una risa nerviosa, Prohens -a solicitud de García-, dijo que el proyecto al que se refería es el boletín 12.092-07.

Sus pares le pedían que fuera más explícito sobre la iniciativa a la que se refería, por lo que el senador RN dijo que “es el proyecto de ley, actualmente tramitándose en la Comisión de Constitución y Justicia, sobre normas jurisdiccionales de los jueces de letras y del sistema registral que inciden en territorios regionales, creando nuevos oficios, con el fin de aumentar la competencia de las notarías”.

Prohens se refería al tema de las notarías, sin embargo, García le sugirió que “pudiera conversar con el senador Alfonso de Urresti (presidente de Constitución), que llega mañana (ayer miércoles). Está en la gira con el Presidente de la República”.

No obstante, Prohens manifestó que: “Yo lo estoy pidiendo hoy día, o lo rechazan, pero lo estoy pidiendo ahora.

Finalmente, la Sala tuvo que votar la solicitud, la cual tuvo luces verdes para ser derivada a la comisión de Gobierno.

Cabe mencionar que el pasado 21 de julio, tras meses de compleja tramitación, la Comisión de Constitución del Senado terminó de votar el proyecto que reforma el sistema registral y de Notarías, trasladando la selección de notarios desde el Poder Judicial al sistema de Alta Dirección Pública.