El senador Fidel Espinoza (PS) se retractó de sus dichos respecto a las elecciones presidenciales de Venezuela.

Este domingo, en medio de un cuestionado proceso, el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Nicolás Maduro (51,2%) por sobre el opositor Edmundo González (44,2%).

Elvis Amoroso, presidente del CNE, señaló que estos resultados se daban con un 80% de las mesas escrutadas y que la tendencia era “contundente e irreversible”. Asimismo, aseguró que la entrega de estas cifras demoró varias horas por un ataque “terrorista” al sistema de transmisión.

Por su parte, la oposición venezolana afirmó que sólo pudo acceder al 30% de las actas escrutadas, por lo que no existía total transparencia respecto al triunfo de Maduro.

A pesar de la polémica, el senador Espinoza señaló a través de su cuenta de X que “la democracia es aceptar los resultados de una elección cualquiera sea la diferencia de votos”.

“Maduro no es de mi agrado, pero ganó. Ser demócrata es aceptar resultado aunque no nos guste”, agregó el parlamentario socialista.

La democracia es aceptar los resultados de una elección cualquiera sea la diferencia de votos. Maduro no es de mi agrado. Pero ganó. Y ser demócrata es aceptar resultado aunque no nos guste . @pvodanovic No comparto sus destemplados dichos

