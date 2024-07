Pasadas las 00:10 horas de este lunes el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, dio inicio a una conferencia para dar a conocer los primeros resultados, dando el triunfo para Nicolás Maduro.

Con el 80% escrutado, el actual mandatario obtuvo un 51.20% (5,1 millones de votos), mientras que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, consiguió un 44.2% (4,4 millones de votos).

De esta manera, Maduro gobernará por otros seis años, extendiendo su mandato hasta enero de 2031.

Amoroso explicó que la tasa de participación superó las anteriores en más de diez puntos porcentuales al situarse en un 59%.

#EnVivo 📹 | Mensaje al Pueblo Venezolano luego de la extraordinaria jornada democrática de Elecciones Presidenciales 2024. https://t.co/P3vcR80j86 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 29, 2024

A su vez, aseguró que se hizo el anuncio más de seis horas después del cierre de los colegios electorales debido a “una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que ha retardado” la entrega de los resultados.

Debido a esto, sostuvo, pidió “de inmediato” al fiscal general del país que inicie una investigación “sobre las acciones terroristas perpetradas” contra el sistema electoral, contra los centros de votación y los funcionarios electorales.

“Es el triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, exclamó el gobernante en un acto tras su triunfo.

“No nacimos el día de los cobardes, tibios ni timoratos”, agregó, remarcando que su primer pensamiento es hacia Dios. “Es el triunfo de la paz, estabilidad, de las ideas de la igualdad”, sostuvo.