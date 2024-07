El diputado Boris Barrera (PC) defendió las restricciones impuestas a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards para ingresar a Venezuela. Los parlamentarios iban a observar las elecciones presidenciales de este domingo, pero se les prohibió el ingreso. Si bien Cancillería entregó una nota de protesta al régimen de Maduro, el diputado Barrera aseguró que "es irresponsable que senadores chilenos crean que porque el Senado acuerde una misión oficial, vayan a otro país a no cumplir la ley". De acuerdo al legislador, que fue invitado por el partido de Nicolás Maduro, Kast y Edwards no hicieron los trámites correspondientes para cumplir su función.

El diputado Boris Barrera (PC) se refirió a la situación que afectó a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, a quienes se les prohibió ingresar a Venezuela para observar las elecciones presidenciales de este domingo.

Los parlamentarios, quienes habían sido invitados por el opositor Edmundo González, fueron deportados antes de poder pisar suelo venezolano.

El hecho fue condenado por el Senado chileno. A través de un comunicado, el organismo señaló que esos hechos “denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por Venezuela para hacer ingreso a su territorio”.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta.

A pesar de ello, el diputado Barrera, invitado por el partido de Nicolás Maduro, señaló que Kast y Edwards “no hicieron los trámites” correspondientes para cumplir la labor de observadores.

Según consigna La Tercera, el parlamentario comunista sostuvo que “es irresponsable que senadores chilenos crean que porque el Senado acuerde una misión oficial, vayan a otro país a no cumplir la ley. Lo mínimo que espera cualquier país es que quien llegue respete sus normas, más si son parlamentarios”.

“Acá la ley tiene normas para los observadores internacionales, que debemos cumplir todos y todas. Los senadores, al igual que otros representantes de la derecha de otros países, no lo hicieron. Entonces, cabe preguntar por qué no lo hicieron. ¿Realmente querían entrar al país?”, agregó.

Asimismo, Barrera aseguró que “más preocupante aún es que quienes los invitaron sí conocen la ley. Ellos no quisieron que entraran porque no hicieron los trámites que había que hacer, ellos sabían que no los dejarían entrar entonces. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué pretenden o cuál es su plan?”.