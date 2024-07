El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de "ridículos" a los rostros políticos que no pudieron ingresar a Venezuela para observar las elecciones de este domingo 28 de julio. Entre estos nombres se encontraban exmandatarios de Panamá, México, Bolivia y Costa Rica. Además, estaban los senadores chilenos Felipe Kast y Rojo Edwards. "Son unos ridículos, porque ellos saben que son personan no gratas", señaló el jefe de Estado Venezolano. Asimismo, descartó que él haya influido en tal decisión y aseguró que "son la extrema derecha racista y fascista".

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció este viernes que un vuelo de la aerolínea Copa no podía despegar desde el aeropuerto de su país con destino a Caracas. ¿El motivo? La aeronave transportaba a una serie de exmandatarios latinoamericanos que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Entre ellos, se encontraban Mireya Moscoso, de Panamá; Vicente Fox, de México; Jorge Quiroga, de Bolivia; y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica.

Pero los exjefes de Estado no fueron los únicos que no pudieron hacer ingreso a Venezuela por intervención del régimen de Maduro. También se vieron afectados otros rostros políticos del continente como los senadores chilenos Felipe Kast y Rojo Edwards.

A través de una transmisión del programa “Nico Live”, el gobernante venezolano señaló que todos estos nombres “son unos ridículos, porque ellos saben que son personan no gratas”.

“Son gente muy repudiada en sus países, son la extrema derecha racista y fascista”, agregó Nicolás Maduro, quien se enfrentará a Edmundo González, principal carta opositora, este domingo 28 de julio.

Según el mandatario, los políticos que no pudieron ingresar a su país “no estaban invitados por el poder electoral, que decide a quién invita y a quién no. Yo en eso no me meto”.

“Yo tengo mucho trabajo. No me vas a ver con una lista ‘que venga, que no venga, que venga, que no venga’. Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos”, cerró.