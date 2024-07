El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, desmintió haber pedido al polémico abogado Luis Hermosilla una eventual intervención para conseguir llegar al máximo tribunal del país.

Recordemos que según publicó Ciper Chile, Matus tendría chats con el abogado penalista Luis Hermosilla, en los que colaboraría con la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, ante la acusación constitucional que enfrentó en el Congreso en 2019.

El medio investigativo recalcó que el hallazgo contradice las palabras del propio Matus, quien en más de una ocasión aseguró que dichos registros no existían.

Al respecto, el ministro del máximo tribunal del país salió este lunes a desmentir la publicación, enfatizando en que “si la leen completa, no hay ningún mensaje de chat ahí reproducido ¿Y por qué no hay ningún mensaje de chat? Porque no hay”.

En ese sentido, insistió en que “nada de eso es verdad. Primero, no hay esos chats. Segundo, nunca le pedí al señor Hermosilla que interviniera para que ejerciera presiones, una influencia, para mi nombramiento”.

“Dice la nota que hay una serie de correos electrónicos en los que se me mencionaría. Como pueden ver, no hay ningún correo electrónico transcrito en el que yo intervenga”, dijo Matus.

“Hacen aparecer como si fuera una cosa impropia que un profesor de Derecho, como era yo en ese entonces, que constantemente, desde el año 2010, concurrió al Congreso Nacional a ofrecer ad honoren mis conocimientos y mis servicios para la redacción de muchas leyes”, enfatizó.

Asimismo, arremetió contra el periodista detrás de la publicación, asegurando que en su momento firmó una carta en contra de su postulación a la Corte Suprema, acusándolo de enlodar su trayectoria como profesor y como abogado.