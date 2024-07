Este jueves, el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, dijo que los chats que se han publicado, donde él estaría involucrado con el abogado Luis Hermosilla, no existen, señalando que son falsos.

Además, considera que la Comisión de Ética del máximo tribunal, en la que él estaría siendo revisado, debiera declararse incompetente en su caso, porque esos chats son de una época en la que él no formaba parte del Poder Judicial, es decir, de la Corte Suprema.

En este sentido, en conversación con la prensa, Matus comentó que “la Comisión de Ética, este pleno y todo el Poder Judicial, tiene competencia para conocer la conducta ministerial de los ministros de esta Corte. Y esos WhatsApp, que son falsos”, sugiriendo además leer con detalle la noticia de Ciper.

“Y ustedes van a ver que no hay ningún WhatsApp mío, no hay. Yo se los desmiento y ellos lo único que hacen es poner un titular, haciendo parecer como que yo tuviera WhatsApp con el señor Hermosilla y no hay”, recalcó el ministro.

Añadiendo que no ha hecho “ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso. Y, sobre todo, yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial. Y, por lo tanto, esta corte no tienen ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder judicial”.

“No hay mensaje con el señor Hermosilla, respecto de ninguna designación, ni ninguna cosa de ese tipo”, recalcó Matus.