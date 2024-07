La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas de la alcaldesa Evelyn Matthei por los 17 asesinatos ocurridos en la región Metropolitana desde el fin de semana. La jefa comunal acusó una acción tardía por parte del Gobierno, a lo que la secretaria de Estado contestó que "nunca se habían realizado gestiones, medidas, recursos y proyectos de ley como los que se han hecho en estos años. Quizá lo que fue tardío es que no empezaran antes en administraciones anteriores".

Dos de los hechos más violentos fueron la masacre de cuatro adolescentes en Quilicura y una balacera que dejó cinco muertos en Lampa.

Ante ello, el Gobierno anunció una serie de medidas como aumentar la dotación policial, mejorar el control migratorio en la capital y diversificar las tareas del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Sin embargo, la alcaldesa de Providencia tildó de “pobrísimas” estas medidas. Asimismo, aseguró que el presidente Gabriel Boric “se lavó las manos” por viajar a Paraguay y dejar a cargo a la ministra Tohá.

“Debió liderar él, personalmente, el comité que citó para hoy y delegó en su ministra del interior, sin sentido de urgencia alguno y sin las instituciones que son fundamentales”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que La Moneda actuó de manera tardía ante la ola de crímenes que azotaron a la región Metropolitana.

Tohá: “Quizá lo tardío es que no empezaran antes”

Consultada por estas críticas, la titular de Interior señaló que “nosotros estamos concentrados en combatir el crimen, combatir la delincuencia y lo hemos estado con mucha intensidad hace mucho tiempo”.

“Esto no empezó ahora y el nivel de energía y esfuerzo que ha desplegado el Estado, encabezado y liderado por el Gobierno, pero no sólo el Gobierno ha hecho este esfuerzo, no tiene precedentes en los últimos años”, agregó.

Además, Tohá indicó que los esfuerzos del Gobierno están en combatir la delincuencia y otorgarle seguridad a las personas.

“Nunca se habían realizado gestiones, medidas, recursos y proyectos de ley como los que se han hecho en estos años. Quizá lo que fue tardío es que no empezaran antes en administraciones anteriores”, sentenció respecto a los dichos de Matthei.