La diputada Gael Yeomans (FA) arremetió contra Juan Antonio Coloma (UDI) por decir que el Gobierno "fracasó" tras la ola de homicidios en la región Metropolitana. "No tiene el rumbo, no entiende cómo poder avanzar en resolver el tema del crimen organizado que ellos mismos ayudaron a instalar", señaló el parlamentario gremialista. Ante ello, la militante del Frente Amplio aseguró que "lo que fracasó de manera estrepitosa fue su gobierno durante el período pasado".

La diputada Gael Yeomans (FA) criticó a su colega Juan Antonio Coloma (UDI), quien afirmó que el Gobierno “fracasó” en contener al crimen organizado.

“Lo peor es que no sabe qué hacer. No tiene el rumbo, no entiende cómo poder avanzar en resolver el tema del crimen organizado que ellos mismos ayudaron a instalar”, señaló el parlamentario gremialista.

Asimismo, sostuvo que “cuando eran oposición, no sólo hicieron un verdadero llamado a migrantes a nuestro país, sino que defendieron el derecho humano a la migración y votaron en contra todas las leyes en contra del crimen organizado y la migración ilegal”.

Al respecto, Yeomans aseguró a través de su cuenta de X que “lo que fracasó de manera estrepitosa fue su gobierno durante el período pasado”.

“Cinco de los detenidos por los crímenes de Lampa obtuvieron visas durante 2018, 2019 y 2020. Mientras ustedes invitaban a los criminales a venir libremente a Chile, este gobierno los detiene. Reflexionen un poco y dejen de hacerle daño al país”, agregó la representante del Frente Amplio.

Diputado Coloma, lo que fracasó de manera estrepitosa fue su Gobierno durante el periodo pasado. 5 de los detenidos por los crímenes de Lampa obtuvieron visas durante 2018, 2019 y 2020. Mientras ustedes invitaban a los criminales a venir libremente a Chile, este Gobierno los… pic.twitter.com/s1UIMBTy9T — Gael Yeomans (@GaelDiputada) July 18, 2024

Este miércoles, tras una reunión liderada por la entonces vicepresidenta Carolina Tohá, el Gobierno anunció una serie de medidas como aumentar la dotación policial, mejorar el control migratorio en la capital y diversificar las tareas del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Ahora, ante la llegada del presidente Gabriel Boric desde Paraguay, se comunicaron otras iniciativas como la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la región Metropolitana y la creación de una fuerza especial de Gendarmería.