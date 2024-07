Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La UDI arremetió contra el Gobierno por la ola de homicidios que se registró el fin de semana largo en la región Metropolitana. Un total de 17 asesinatos se contabilizaron en la capital, por lo que la oposición ya comenzó a pedir la destitución de la ministra Carolina Tohá y los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara. "El gobierno del presidente Boric fracasó", señaló el diputado gremialista Juan Antonio Coloma, agregando que "lo peor es que no sabe qué hacer. No tiene el rumbo, no entiende cómo poder avanzar en resolver el tema del crimen organizado que ellos mismos ayudaron a instalar".