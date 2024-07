El presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una cárcel de Alta Seguridad, así como la agilización de proyectos del fast track legislativo, así como también suspendió su viaje a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, ante la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país.

Así lo aseguró la mañana este jueves, tras encabezar un comité Pro Seguridad en La Moneda, tras su retorno a nuestro país luego de su visita a Paraguay, en medio de los distintos emplazamientos para decretar medidas, incluido un eventual estado de sitio.

“Esta mañana me he reunido a primera hora con el Gabinete de Seguridad del Gobierno para tomar decisiones respecto a la batalla que estamos librando contra la delincuencia y el crimen organizado, en particular en la región Metropolitana”, señaló el mandatario.

“Los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos. Quiero un país seguro para nuestra gente honesta y trabajadora, que son la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria, un país seguro para nuestros niñas y niños”, añadió.

En ese sentido, el presidente resaltó el trabajo que hasta ahora se ha desarrollado, tomando en consideración la disminución de los delitos con resultado de homicidio en un 6%. Sin embargo, reconoció que esta cifra no es suficiente, en particular en la región Metropolitana.

Por lo anterior, anunció una serie de medidas, como la creación de una fuerza de tarea especializada, que será coordinada por el Delegado Presidencial de la región Metropolitana.

Esta instancia comenzará a trabajar este viernes y será convocada regularmente tres veces a la semana. En ella participará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI), y Gendarmería, adelantó el mandatario.

Presidente Boric anuncia construcción de nueva cárcel de máxima seguridad

Asimismo, junto con destacar el aumento de plazas de alta y máxima seguridad en el sistema penitenciario, el presidente Boric anunció la construcción de una nueva cárcel para líderes de bandas criminales.

“En Chile No vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado en Chile. Eso no va a suceder”, prometió.

“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia. Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas en una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de noventa mil millones de pesos y aumentará en quinientas las plazas los cupos de este tipo de cárceles”, anunció.

No obstante, el mandatario advirtió que esto requiere sentido de urgencia. “Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demora en la ejecución de estos proyectos”, dijo.

“Dado la prioridad que este tema reviste, Espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso en esta materia”, añadió el jefe de Estado.

Así también, anunció la creación de una fuerza especial en Gendarmería, que trabajará en las cárceles de alta seguridad bajo un régimen especial, cuyas facultades necesitarán también la venia del Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley, señaló.

Gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto de Inteligencia Económica y Sistema de Inteligencia del Estado

Por último, adelantó que le colocará suma urgencia a dos proyectos de ley del fast track de seguridad: Inteligencia Económica y Sistema de Inteligencia del Estado.

“El de Inteligencia Económica lleva dieciocho meses en la Comisión de Seguridad del Senado y el de Sistema de Inteligencia del Estado está en la Cámara de Diputados desde el año 2018”, recordó.

“En conjunto con las mesas de ambas cámaras, nos habíamos comprometido en el marco del fast track de seguridad 2.0 a tenerlos aprobados antes de octubre. Sin embargo, al ritmo que vamos en el trámite de las comisiones, no alcanzaríamos a cumplir con ese plazo. Por eso he decidido ponerles discusión inmediata, lo que significa seis días por cada Cámara para hacer despachados en su totalidad”, afirmó.

Boric suspende viaje a JJOO: gira a Emiratos Árabes sigue en pie

En paralelo, el presidente Boric suspendió su participación en los Juegos Olímpicos de París, para supervisar las medidas. Aunque, por ahora, confirmó que sigue en pie su viaje a los Emiratos Árabes.

“He decidido suspender mi participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París para poder supervisar directamente la instalación de estos espacios, la presentación de estos proyectos de ley y recibir sus resultados”, sostuvo.

“Respecto del viaje programado con anterioridad por dos días a Emiratos Árabes, por el momento, esta gira se mantiene dado los objetivos estratégicos en materia económica que esto tiene, donde iré con diferentes ministros para poder seguir fomentando la inversión nuestro país”, ratificó.

“La batalla contra el crimen organizado y la delincuencia es una tarea que nos corresponde a todos, pero principalmente a quienes dirigimos los destinos de nuestra patria por mandato soberano de ustedes”, enfatizó.

“Aquí no necesitamos cálculo pequeño, necesitamos unidad. El enemigo es uno solo, está del otro lado de la línea y a este lado de la línea tenemos que estar todos independiente de nuestras diferencias políticas. Convoco a la máxima unidad para enfrentar el delito y el crimen organizado, porque de esta tarea, si la afrontamos de esta manera, vamos a salir exitosos como país”, concluyó.