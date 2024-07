El exdiputado y exministro Giorgio Jackson abordó la controversia surgida por los comentarios del diputado Gonzalo Winter acerca del voto obligatorio, la multa asociada a su incumplimiento y el calificativo de "proyecto antipobres". Desde Barcelona, donde se encuentra realizando labores académicas, Jackson afirmó que, si la sociedad decide tener voto obligatorio mediante una nueva Constitución, es razonable que existan derechos y deberes asociados. Respecto a la multa, mencionó la importancia de considerar excepciones para aquellos que no puedan asistir a votar. El exdiputado abogó por la flexibilización de estas normativas y criticó la coerción mediante multas para garantizar la participación electoral, señalando que todos deberían tener igual poder al votar, independientemente de sus recursos.

El exdiputado y exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la polémica que se generó tras los dichos del diputado Gonzalo Winter, respecto al voto obligatorio, el cobro de una multa y el calificativo de proyecto “antipobres”.

Desde Barcelona, donde se encuentra realizando labores académicas, el exparlamentario comentó a CNN Chile que “antes del plebiscito para la nueva Constitución que se inició en octubre de 2020, yo siempre lo que sostuve… es que a mí no me gustaba la idea de imponer el voto obligatorio, pero si es que producto de una nueva Constitución decidíamos tener voto obligatorio, es decir, si la sociedad se comprometía con derechos, por un lado, y con obligaciones por otra… a mí me parecía lo razonable”.

Al preguntarle si él tuviese que votar como parlamentario, y si es que votaría por voto obligatorio sin multa, Jackson dijo que le gustaría que “producto de un proceso constitucional, acordáramos derechos y deberes… En esta contingencia a mí me parece que las personas pueden tener el derecho de poder excusarse cuando tengan ciertos problemas…”.

“Creo que hoy día las excepciones son muy pocas y, por lo tanto, creo que las excepciones podrían ser más. Pero el mandato constitucional es que hoy día haya un voto obligatorio y si es que es obligatorio, claramente no tiene sentido que no tenga multa, pero creo que las excepciones hay que considerarlas para efectos de aquellos casos que la gente no puede ir; y estamos siendo muy duros diciéndole ‘tiene que ir a dar una constancia físicamente’. Y yo creo que ahí hay un paso para flexibilizar”, argumentó el exministro.

En esta línea, el exdiputado, al plantearle el tema de la multa, el exdiputado señaló que “yo me acuerdo cuando el 2015 tuvimos el debate por la reposición de la educación cívica, que en este caso fue una ley que se promulgó para que todas las escuelas, desde la educación inicial hasta saliendo de cuarto medio, tuvieran planes de formación cívica en los colegios y que fuesen obligatorios para todos los colegios”.

“Y lo que vemos ahora es que la tasa de participación de los jóvenes está aumentando… pero lo cierto es que los jóvenes están yendo más, y lo paradójico es que las personas que probablemente necesitan más las políticas públicas, las personas de los sectores populares, las personas más mayores, no están yendo a votar en la misma proporción”, indicó Jackson.

Finalmente, el exsecretario de Estado manifestó que “a mí me encantaría que todo el mundo votara, o sea, si fuera por un deseo, todo el mundo. Pero me hace exactamente el mismo ruido que tú mencionas, que el aparato del Estado, en vez de convocarlos, la única forma que tenga es la represión a través de una multa, para que la gente ejerza un derecho que es la única instancia, cada ciertos años, en la que tienen exactamente el mismo poder que las personas que más recursos tienen en el país”.