El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, anunció que reformulará la indicación en torno a la Ley de Pesca, la cual buscaba respetar el “estado físico y mental” de los seres acuáticos al definirlos como "sintientes". Brito explicó que se refiere a normas de bienestar animal y que ha recibido aportes de la comunidad científica en este sentido. Ante la polémica generada, Brito aclaró que la propuesta busca incorporar normas para fomentar el bienestar animal y que no afectará a la pesca artesanal. Además, destacó la importancia de proteger los ecosistemas amenazados por la actividad industrial, especialmente la pesca de arrastre, que ha provocado daños significativos en las especies marinas. El diputado enfatizó la necesidad de considerar los aportes de la comunidad científica y la pesca artesanal en la nueva Ley de Pesca para abordar la sobreexplotación de recursos marinos.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, dijo que reformulará la indicación en torno a la Ley de Pesca, que busca respetar el “estado físico y mental” de los seres acuáticos. Además, la propuesta definía a las especies marinas como “sintientes”.

Esta propuesta, que habría causado molestia en el oficialismo, también fue cuestionada por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien acusó que la indicación presentada por Brito fue “copiada y pegada de la Fundación VEG”.

En este sentido, Brito explicó este miércoles a qué se refiere con seres sintientes, señalando que “lo que nosotros hemos propuesto son normas de bienestar animal”.

“Hemos sesionado en más de 13 regiones del país, hemos recibimos más de 200 audiencias, cerca de 50 son representantes de la comunidad científica y hemos acogido algunos de sus planteamientos. Lo que sí es cierto es que el lenguaje con el cual redactamos esa indicación da para malas interpretaciones”, sostuvo el parlamentario.

Añadiendo que “hay quienes se oponen a la nueva Ley de Pesca, que han intentado decir que con esto se acaba la pesca artesanal, cuando es todo lo contrario. Acá los ecosistemas de Chile están amenazados producto de la devastación industrial de los ecosistemas. Las normas internacionales promueven el bienestar animal. En Chile, la Ley de Acuicultura, desde el año 92′, incorpora el bienestar animal como uno de los principios para no provocar sufrimiento innecesario (…)”, argumentó Brito.

Brito dice que reformularán indicación sobre peces “sintientes” en Ley de Pesca

Recalcando que “esta indicación la hemos reformulado y hemos planteado simplemente incorporar y fomentar normas en relación al bienestar animal”.

“Y esperemos que los detractores de la nueva Ley de Pesca no continúen malinterpretando las normas y los aportes de la comunidad científica”, indicó el diputado.

Aclarando que “lo que dice esto es en particular con aquellas actividades industriales que provocan un sufrimiento innecesario. Aquí, particularmente, en la pesca de arrastre en Chile, es una pesca que no es selectiva, que genera un daño en muchas especies, no solamente en la especie objetiva a la cual intenta capturar y que además se recuperan los ecosistemas después de cinco años en donde pasa un buque de arrastre”.

“Hoy, por ejemplo, en este momento hay dos buques de arrastre de las siete familias, capturando el 60% de la merluza común que se encuentra en un semáforo rojo, en relación a la sobreexplotación. Mientras, tenemos alrededor de 15.000 artesanales, capturando el 40% restante hace dos meses en nuestra región de Valparaíso, los artesanales no pueden capturar merluza. El estado de las pesquerías es preocupante y es por eso que vamos a continuar impulsando los aportes de la comunidad científica y los aportes del mundo de la pesca artesanal en la nueva Ley de Pesca”, precisó Brito.