El senador Iván Flores, presidente de la comisión de Seguridad, solicitó al presidente Gabriel Boric la creación formal del Programa Nacional de Testigos Protegidos en Chile, incluyendo a fiscales y jueces, con enfoque en personas vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado. Flores señaló que el aumento de causas de crimen organizado requiere la participación de testigos protegidos para avanzar en su persecución, destacando la necesidad de protección no solo para los testigos, sino también para sus familias. Enfatizó que actualmente no existe un sistema institucionalizado de protección a testigos en el país, con insuficiente cumplimiento de obligaciones legales por parte del Ministerio Público. El senador expresó preocupación por el temor existente entre fiscales, jueces y testigos involucrados en casos de crimen organizado, instando al presidente Boric a enfrentar la realidad del crimen organizado en Chile.

El senador Iván Flores, quien preside la comisión de Seguridad, pidió al presidente Gabriel Boric que se concrete la creación formal del Programa Nacional de Testigos Protegidos en Chile, sumando a fiscales y jueces.

Específicamente, se trata de un programa enfocado en personas que están vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado. El anuncio, por parte de Flores, se concretó en el hall del Congreso.

Recordemos que esta jornada de miércoles, desde el Ministerio Público se aclaró que los dos hombres asesinados en Lampa, región Metropolitana, no eran parte de un programa de protección de la Fiscalía.

Programa Nacional de testigos protegidos, sumando a fiscales y jueces

Según dijo el parlamentario democratacristiano, “en Chile han estado aumentando las causas de crimen organizado y para poder avanzar en la persecución del crimen organizado (…) necesitamos obligadamente de la participación de testigos”.

“Esto no va a poder expresarse, con toda la fuerza que necesitamos, si estos testigos no tienen la protección adecuada, y cuando hablo de la protección adecuada no es sólo la protección de la vida del testigo o de la integridad del testigo, sino también de sus familias”, agregó.

A juicio de Flores, como Estado “no hemos tenido la respuesta en términos de calidad ni de contundencia tal que permita tener testigos claves en casos de crimen organizado porque comienza a haber temor (…) en este contexto, existe el riesgo de que no podamos seguir avanzando”.

“En Chile no tenemos un sistema de protección a testigos, lo que tenemos es la obligación legal de que el Ministerio Público otorgue protección al testigo y a su declaración, para eso existe un presupuesto (…) a mayo de este año ya se había gastado la mitad del presupuesto”, complementó.

Por lo que “mientras el crimen organizado avanza, los testigos claves no son lo suficientemente bien protegidos, ni ellos ni sus familias. A duras penas el Ministerio Público cumple con su obligación legal, no existe en Chile un sistema formal e institucionalizado”, reiteró.

A la vez, el senador aseguró que “hay temor entre los fiscales que están trabajando con el crimen organizado, hay temor entre algunos jueces (…) y por cierto, también en los testigos”.

“Le he escrito una nota formal, como presidente de la comisión de Seguridad al Presidente Boric, donde le hago ver la realidad que nos golpea a todos respecto al crimen organizado”, cerró.