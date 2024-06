El exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró las declaraciones de la actual líder del INDH, Consuelo Contreras, en las que mencionó que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social. Micco destacó que esta postura coincidía con la que él mismo expresó en noviembre de 2019, subrayando que no se han probado tales violaciones hasta la fecha.

El exdirector del Instituto de Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió a las declaraciones de la actual líder del INDH, Consuelo Contreras, respecto a que “no hubo” violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social.

“Me alegró mucho, a través de Tolerancia Cero, que escuché a la directora del Instituto”, dijo el exdirector del organismo en conversación con CNN Chile.

Al preguntarle cómo recibió estas declaraciones, las cuales eran muy similares a las que él emitió en noviembre de 2019, Micco dijo que “más que la reivindicación para los 6 consejeros de derecha, centro o izquierda, que siempre sostuvimos que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o que no se habían probado y hasta el día de hoy, cinco años después, no se ha probado eso, ahí hay un componente de reparación, porque lo pasamos muy mal”.

“Pero yo creo que es una muy buena noticia para el país, por tres razones: porque ya con Consuelo Contreras, la actual directora, que representa a otra orientación dentro del instituto, teníamos dos grandes acuerdos, el primero, que habían ocurrido gravísimos actos de violencia a partir del 18 de octubre de 2019. Nosotros denunciamos el 30 de noviembre, van 2.500 carabineros heridos, 226 cuarteles de policía atacados… Eso era gravísimo”.

“Y, por otro lado, también nos pusimos de acuerdo en que habían graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, como lo habíamos tenido desde el 2019. Y es muy importante que personas que pensamos distinto, nos habíamos puesto de acuerdo por unanimidad en estas dos verdades”, precisó Micco.

Recalcando que “había una tercera, que era si detrás de esto, de las violaciones graves y numerosas a los derechos humanos, había un plan concertado. Y, efectivamente, como se empezó a atribuir que el instituto, y yo en particular, habíamos dicho que eran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, yo aclaré el 4 de noviembre que no creía que el Presidente de la República, elegido democráticamente por todos los chilenos, hubiese concebido un plan y ejecutado una política, a través del cuerpo de Carabineros, que consistía en atacar masivamente a la población, violando sus derechos humanos (…)”.

“Y hoy día yo veo que vamos llegando a un acuerdo, que es bueno para el país. Nuestra democracia resistió los peores embates de violencia, las violaciones gravísimas a los derechos humanos, pero sin romper un acuerdo básico entre todos los chilenos, que es el respeto a los derechos humanos”, sostuvo el exlíder del INDH.

Añadiendo que “es una buena noticia para el país y habla bien de Consuelo Contreras (…). Estas declaraciones son de una gran valentía”.

Insistiendo en que “nadie discute que fueron numerosísimas y que fueron gravísimas”.

“Yo entendía siempre que como director del instituto asumía más que un cargo, una carga, y que fue tremenda con el estallido social, pero acá no se trata de recriminaciones de orden personales (…)”, sostuvo Micco.