La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, dijo que durante el estallido social “no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, un tema que generó controversia cuando Sergio Micco estaba al mando de ese organismo.

“Esa fue una larga discusión en el Consejo. Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado, pero sí creo que fue generalizada, evidentemente hubo violaciones a los derechos humanos”, manifestó Contreras en conversación con Tolerancia Cero.

Fue en ese momento cuando la periodista Mónica Rincón le recordó a la directora del INDH que eso fue lo que le costó a Sergio Micco muchísimas críticas en su momento, al decir lo mismo, que él no creía que hubieran sido sistemáticas.

“No es lo mismo, no opinamos lo mismo. Sergio decía o dice que no son sistemáticas ni generalizadas. Yo creo que no son sistemáticas, pero sí debería investigarse si hay patrones, yo no soy juez. Hay patrones que dan las pistas de que hay generalización”, precisó Contreras.

Cabe recordar que en 2022, cuando Micco expuso en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que su “sentencia de muerte” se dictó el mismo día que asumió como director del INDH.