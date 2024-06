Acta secreta revela orden del dictador Pinochet para encubrir exclusión de las FFAA del sistema de AFP

Un extracto del acta secreta de la Junta Militar, donde se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, reveló la orden del dictador Augusto Pinochet para “encubrir” la exclusión de las Fuerzas Armadas.

Se trata de un documento que fue leído este martes en la Sala de la Cámara de Diputados, tras una solicitud que realizaron parlamentarios de los Comités PPD e Independientes, PC, FRVS, Acción Humanista y Frente Amplio.

“Expresamos la necesidad que los chilenos y chilenas conozcan el origen del actual sistema de pensiones que entregó a empresas privadas con fines de lucro el destino de los fondos de pensiones”, señalan los parlamentarios que hicieron la solicitud.

“En 1980 la dictadura militar dictó el Decreto Ley 3500 que creó las AFP. Sin embargo, tomó la decisión de excluir del nuevo sistema a las Fuerzas Armadas y de Orden, manteniendo el sistema de reparto que rige hasta la actualidad”, añaden.

“Por lo anterior, es que solicitamos que en la presente sesión se dé lectura al siguiente extracto del Acta 398-A de la Junta Militar de 14 de octubre de 1980, donde el entonces dictador Augusto Pinochet se refiere a la redacción del artículo que excluye a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP”, agregan.

Finalmente, tras una votación, se aprobó dar lectura al extracto del acta, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Acto seguido, el prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, dio lectura al texto, donde se revela la orden de Pinochet para “encubrir” la exclusión de las Fuerzas Armadas.

“Yo creo que hay que buscarle una presentación más atrayente, incluso para nosotros”, señala el dictador Pinochet en el acta donde se abordaba la creación de las AFP.

“Lo que yo digo es que se le ponga una redacción, pero que no aparezca como que nosotros estamos involucrando a la gente y, por otro lado, nos quedemos atrás. La idea es esa, que no figure que somos excepción, que incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos a él”, sentencia.

“Ahora, si ustedes ven que es necesario aceptar el nuevo sistema o mantenerse en el actual, tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos hacer, de lo contrario, vamos a parecer muy mal ante la ciudadanía”, señala.

Revisa el momento a continuación:

Al respecto, Al respecto, el diputado comunista, Luis Cuello, criticó a la oposición por votar en contra de que se diera lectura al acta, asegurando que “quieren impedir que la ciudadanía se entere cómo se legisló y como se estableció un régimen de privilegio”.

“Claramente, la dictadura sabía que al incluir a las Fuerzas Armas en las AFP significa condenarlas también un futuro de pobreza. Pero, sin embargo, prefirieron condenar a la miseria a millones de jubilados y jubiladas y trabajadores”, añadió.

Su par socialista, Juan Santana, resaltó que “las dictaduras imponen modelos, las dictaduras imponen sistemas, pero lo que ocurrió en Chile es aún más sorprendente porque se creó por parte de las Fuerzas Armas, un modelo que posteriormente le fue negado al resto del pueblo chileno. Y lo hicieron excluyéndose del sistema de AFP conscientemente”.

En tanto, el diputado Andrés Giordano apuntó que “no hubo un proyecto de ley como el que discutimos actualmente en el Congreso, no hubo parlamentarios que lo debatieran, que lo corrigieran, que lo votaran a favor o en contra, fue impuesto a la ciudadanía. Y conscientemente, quienes lo impusieron se marginaron de aquel por la desconfianza y porque sabían que probablemente las promesas de entregar pensiones decentes no iban a ser cumplidas”.

Por último, la diputada independiente de la bancada PPD-IND, Marta González, emplazó a la oposición a legislar la reforma a las pensiones cuanto antes.

“Este es un debate que se tiene que zanjar. No podemos seguir dilatando esta discusión de la reforma de pensiones porque hoy día no tenemos un sistema de pensiones. Tenemos un sistema que obliga a los trabajadores a cotizar individualmente en un sistema que le genera pérdidas de su fondo, que genera pensiones de miseria y que sigue enriqueciendo a los grupos económicos más grandes de nuestro país”, concluyó.