El Tribunal Calificador de Elecciones ordenó la disolución del partido Comunes debido a faltas graves y reiteradas a la normativa de financiamiento público de partidos políticos, tras solicitud del Servicio Electoral en 2023. A pesar de los intentos de Marco Velarde por evitar la medida, el fin de la colectividad es un hecho que no impactaría la formación del nuevo Frente Amplio. Diputadas como Claudia Mix y Emilia Schneider expresaron su desacuerdo con la decisión, mientras que Camila Rojas reconoció colaboración en la investigación sobre irregularidades. Comunes, antes conocido como "Poder Ciudadano", incumplió plazos de entrega de balances, acreditación de operaciones bancarias y presentó irregularidades en gastos y pagos. El partido acumulaba multas por aproximadamente 24 millones de pesos, según información del Servel.

Debido a faltas graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los partidos políticos, el Tribunal Calificador de Elecciones, ordenó la disolución del partido Comunes, atendiendo así a una solicitud del Servicio Electoral realizada en 2023.

Si bien la tienda comandada por Marco Velarde trató de que el requerimiento del Servel no fuese acogido, finalmente su estrategia no tuvo éxito y el fin de la colectividad es un hecho, algo que no afectaría la implementación del nuevo Frente Amplio, afirmaron.

Afirman que disolución de Comunes no afecta la formación del Frente Amplio

Ante el fin de Comunes, la diputada Claudia Mix, quien es una de las fundadoras del espacio político, expresó su desacuerdo con la decisión del Tricel. “Nosotros no tenemos por qué sentirnos avergonzados ni todo lo contrario. La dirección actual, sobre todo lo que estuvo a su alcance para poder regularizar esta situación”, afirmó.

Agregó que “ahora lo que queda es hacer un cierre ordenado, que era lo que siempre nosotros nos propusimos. De hecho, habíamos tomado la decisión”.

Por su parte, la parlamentaria fue parte de Comunes, hoy de Convergencia Social (CS) Emilia Schneider, aseguró que la disolución del partido no afectará la formación del Frente Amplio, “que es un espacio donde estamos juntando mucha esperanza, mucho trabajo y al cual le estamos poniendo mucho esfuerzo”.

“Nosotras y nosotros somos muy respetuosos de los dictámenes y también del trabajo de las instituciones”, añadió.

En tanto, la diputada Camila Rojas, pertenenciente a Comunes, aseguró que desde el inicio colaboraron con la investigación y estaban conscientes de las consecuencias de las irregularidades y malas prácticas de la administración anterior.

La disolución de Comunes

Recordemos que el Partido Comunes surgió el año 2018, con el nombre “Poder Ciudadano”, año a partir del que se iniciaron una serie de incumplimientos en los plazos de entrega de los balances y acreditación de operaciones bancarias.

A esto se suman irregularidades en la acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos con destino desconocido.

Cabe señalar que según información de Servel, Comunes acumulaba multas que ascienden aproximadamente a los 24 millones de pesos.