Padre señala que a conscriptos de Putre los habrían hecho comer "carne cruda" y tomar "agua de pozo"

45 soldados conscriptos de la Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco, misma donde falleció Franco Vargas (19) tras una marcha de instrucción, presentaron molestias estomacales a raíz de un virus respiratorio.

El pasado martes, desde el Ejército comunicaron que 45 soldados conscriptos en la Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco, de un total de 245, presentaron un cuadro infeccioso de origen respiratorio. Esto, luego que el fin de semana se conociera la muerte de Franco Vargas (19), un soldado del mismo regimiento tras llevar a cabo una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el cuartel militar en la comuna de Putre.

Frente a esta situación, Luis González, padre de uno de los soldados conscriptos se comunicó con el Expreso Bío Bío y comentó que el virus, “por lo que tengo entendido, es algo que comieron cuando andaban en campaña. Pasó a estomacal y les dio fiebre, aparte las heladas muy grandes que habían”.

Asimismo, se refirió al lamentable desenlace de Vargas. “Mi hijo me mandó una videollamada llorando. Yo no entendía por qué estaba llorando. No me explicaba por qué estaba llorando y ahí me explicó”, dijo.

“Quedó shockeado. Quiso asistirlo (al conscripto fallecido), pero los mandos superiores le dijeron que no. Vio como lo arrastraban como un saco de papas”, comentó.

En la misma línea, luego de conocerse la muerte del compañero de regimiento de su hijo, Luis González señaló que en “la última videollamada que hicimos, me habla y mira para el lado, como que alguien lo está monitoreando. Es una angustia grande”.

Ante la pregunta sobre si su hijo le comentó qué les pudo causar la infección estomacal, sostuvo que ha escuchado a otros apoderados señalar “que los hicieron comer carne cruda, tomaron agua de pozo. Yo creo”.

Este escenario ha causado mucha angustia en los familiares de los conscriptos. Tanto así, que Luis comentó que “estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestra manos, hay que hacer una ficha, pero más allá no se puede hacer. Lo que me dice mi hijo es tiene que tener un papel médico, psicológico, para darle de baja”.

Asimismo, relató que “tenemos harto contacto con la mamá (de Franco Vargas). Nos hablo y (nos dijo) que saquen a sus hijos. No esperen que salgan en un cajón, igual que el mío (…) Sabe el responsable, quien dio la orden, quien le pegó estando en el suelo inconsciente para que se parara”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.