Club Deportes Quillón quiere dar un batacazo Monumental. El elenco del Ñuble debe medirse con Colo Colo por la Copa Chile y ya escogió un especial escenario para el enfrentamiento.

Según confirmó el representante del club Óscar Roa a Bío Bío Deportes, ya está todo arreglado para que el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción, sea la sede de este cruce.

Roa incluso detalló que el partido se disputaría el sábado 15 o domingo 16 de junio, desde el mediodía. ¿El aforo? Serían 15 mil hinchas los autorizados, a falta del último visto bueno de la Delegación Presidencial.

Al ser consultado si su equipo tiene alguna chance contra el ‘Cacique’, Roa fue contundente: “¿Por qué no? Son once contra once, así que es fútbol”

“Ya se han vivido historias donde el más chico crece y crece por jugar (estos partidos), hay que jugarlo”, sostuvo.

Hay que consignar que Club Deportes Quillón actualmente milita en la Tercera División A, es decir, la cuarta categoría del balompié nacional.