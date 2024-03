No sólo salió el nombre del ex director general de la PDI, Sergio Muñoz. La revisión de celulares en el caso audios también reveló un encuentro entre la contralora Dorothy Pérez con Leonarda Villalobos.

La información la dio a conocer Ciper, donde contó que en marzo del año pasado, la actual contralora general de la República asistió junto a su marido a una comida en la casa de Villalobos.

Estos nuevos antecedentes surgen en medio de la revisión de los celulares de Villalobos y Luis Hermosilla que realiza la Fiscalía Metropolitana Oriente. Todo por el caso audios.

Según informó el medio, hace meses que el nombre de Pérez circulaba en relación a este caso. Y al menos en el Congreso conocían este antecedente.

Las conversaciones entre Villalobos y la contralora comenzaron cuando ambas se conocieron en marzo del año pasado. Esta última llegó a la casa de la abogada en compañía de su esposo Fabián López, el mayor en retiro de Carabineros.

En ese encuentro también estaba el exdiputado Pepe Auth, quien confirmó el encuentro y manifestó que se habló de política y trivialidades.

Respuesta de Dorothy Pérez

La contralora Dorothy Pérez envió una declaración donde negó conocer y haberse reunido con Luis Hermosilla. Sí afirmó que hubo un encuentro con Leonarda Villalobos, cuando esta la invitó a su casa en 2023.

“En cuanto a la señora Leonarda Villalobos, en el año 2014 conoció al marido de ella, don Luis Angulo y le tocó relacionarse con él sólo como colegas de trabajo en el Ministerio de Educación. Luego, en 2022 y principios de 2023, él la contactó para plantearle dudas legales que él tenía”.

“En enero de 2023 la invitó a su casa a una conversación social, en la que participaron amigos de ellos que eran ex autoridades y cientistas políticos (no había ningún parlamentario en dicha comida) (…) En abril, le extendió una nueva invitación, luego de la cual la señora Dorothy Pérez se contactó por primera vez con la señora Villalobos (por wathsapp), únicamente para agradecer la invitación y consultarle qué podía llevar para la cena, actividad a la que finalmente no pudo asistir”, explica el comunicado.

Concluye diciendo que siete meses después, en noviembre, Villalobos “le envió un wathsapp deseándole suerte y fuerza en el futuro, cuya única respuesta fue un emoticón como agradecimiento”.