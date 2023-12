Esta jornada de martes, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición rechazó la lectura de un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre evasión tributaria.

Ante eso, las bancadas de oficialismo -Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Frente Amplio- criticaron el hecho y enviaron una solicitud al presidente de la Cámara, diputado Ricardo Cifuentes.

Recordemos que el documento emitido por el SII indica que el incumplimiento tributario corporativo es, en promedio, de un 51,4% debido a la evasión tributaria, la elusión y la subdeclaración involuntaria.

Polémica por lectura de informe del SII sobre evasión tributaria

Al respecto, el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, explicó que lo revelado por el SII “tiene un impacto que llega al 4,7% del PIB, es decir, bastante significativo en un contexto donde, además, nos encontramos con la investigación del mega fraude tributario que causó un enorme daño”.

“Se pidió el acuerdo a la sala para que se leyera (…) la derecha se opuso, se sometió a votación y, lamentablemente, se perdió la votación porque la derecha no dio el acuerdo”, agregó.

Posteriormente, Cuello (PC) dijo que le “parece que esta es una actitud vergonzosa por parte de la derecha, que en definitiva se traduce una complicidad con los tramposos, una complicidad con los evasores dispuestos”.

“Da cuenta, digamos, de que es una derecha desorientada y que no se percata de que en definitiva está actuando contra el interés de los chilenos”, añadió.

A continuación, el parlamentario comunista sostuvo que la oposición no presentó “ningún argumento” y que “acá hay un temor por parte de la oposición”.

En específico, dijo, “a dejar en evidencia que acá hay empresas y empresarios que evaden impuestos, que recurren a herramientas ilegales para perjudicar al presupuesto fiscal y por tanto, perjudicar a todos los chilenos”.

Las razones de la oposición

Desde la oposición, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que “hay que ser bien cara dura para acusar a alguien de no leer o no querer leer un informe de una entidad externa al Congreso Nacional”.

Lo anterior, dijo, “cuando se han opuesto a que se lea incluso el informe de la comisión investigadora del caso Fundaciones”.

“Mientras no se lea el informe y no se vote el informe del Caso Fundaciones en donde hay una clara condena a los actos del Gobierno, por negligencia en los casos de corrupción, no tenemos por qué dar la votación de un órgano externo a la Cámara de Diputados que no tiene nada que ver con nuestra labor”, agregó.

Además, indicó que “el provecho político pequeño que se quiere sacar da risa, porque finalmente la inconsecuencia aquí es total. Los que quieren ser transparentes tienen que hacerlo siempre, no cuando les conviene”.

En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero dijo que “la solicitud formulada por la extrema izquierda nos pareció improcedente y poco seria”.

A su juicio, “porque pide leer algo que nos consta que sea realmente auténtico (…) no sabemos si el informe dice eso, o no. Por lo tanto, nosotros no podemos acceder a leer algo que proviene de una sola parte”.

“En ese minuto, son solamente declaraciones de la extrema izquierda que para mí obviamente para mí no son auténticas”, concluyó.

