Hace unas semanas, la Copa Chile 2024 dio su puntapié inicial tras un histórico partido disputado en el archipiélago Juan Fernández, entre el equipo local y Santiago Wanderers. Con triunfo de los ‘caturros’, el certamen nacional espera repetir las mismas emociones en esta primera ronda, donde se verá el enfrentamiento entre el amateurismo y el profesionalismo, como es el caso del duelo entre Colo Colo y Colegio Quillón.

Tras un sorteo que paralizó e instaló los festejos en toda la comuna de Quillón, el cuadro de Ñuble se medirá ante el ‘Cacique’ el 10 de junio. A un mes del desafío más importante de su historia, el club le abrió sus puertas a BioBioChile para conocer su trabajo e historia.

El fútbol y las aulas, unidos por un colegio

Colegio Quillón nace como club deportivo en 2017 bajo el alero del ahora recinto educacional más famoso de la comuna. Sólo dos años desde su creación le bastaron para ascender, de manera invicta, a la Tercera A, donde se encuentra actualmente y que le permitió conseguir un cupo para Copa Chile.

Con un estadio con capacidad para 1.500 espectadores y un recinto deportivo atípico para la división -con cancha, casino, departamentos para los jugadores y lugar de concentración-, el elenco quillonense logró su clasificación al certamen copero tras vencer en la fase previa Constitución Unido, ya sabiendo que si lograban imponerse, se verían las caras contra Arturo Vidal y compañía.

Un enfrentamiento que será histórico tanto para el club como para sus futbolistas, quienes tras conocer que Colo Colo sería su posible rival, se viralizaron en redes sociales con una íntima y eufórica celebración que emocionó a los hinchas del fútbol.

⚪⚫⚽ ¡El rival albo! Colo-Colo jugará en su estreno por la #CopaChileCocaCola frente al ganador entre Colegio Quillón y Constitución Unido. Unidos por el amor al fútbol, damos inicio a una nueva era. Esta es la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar! pic.twitter.com/lkhNoqqXQI — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 27, 2024

Un amigo juega en Colegio Quillon, y esta fue su reacción al enterarse que son posibles rivales de COLO-COLO en Copa Chile… pic.twitter.com/uWYgY3q6ee — Nacho🏴🏳️ (@nachomaivg) April 27, 2024

Profesionalizando el amateurismo: su reputado cuerpo técnico y un complejo deportivo admirable

Con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda División, en 2023, Colegio Quillón formó un cuerpo técnico con el histórico Yuri Fernández como entrenador del primer equipo y con Juan Umaña como asistente técnico, quienes dirigen a un plantel con jugadores, en su mayoría, de 23 años o menos.

Dos conocidos en el mundo del fútbol, el primero con vasta experiencia como DT en clubes como Universidad de Concepción, Rangers y Santiago Wanderers, y su ayudante como exfutbolista de Huachipato, Deportes Concepción, Unión Española y el propio Colo Colo.

“Llegué a vivir a Quillón hace tres o cuatro años. Al ser un hombre de fútbol, iba a ver partidos por acá y ahí me contactaron primero de Independiente de Cauquenes, luego de esa experiencia me presentaron el proyecto de Colegio Quillón y me interesó”, reveló Fernández en conversación con BioBioChile.

En la misma línea y también contactado por la presente redacción, Umaña reveló que fue su amigo Yuri quien lo convenció a volver a trabajar en el fútbol y reconoció que no fueron nada fáciles los primeros días en la escuadra de Ñuble.

“Le dimos a entender a los jugadores que el fútbol es simple y que se juega con dos o tres toques, pero obviamente, al principio nos encontramos con jugadores que no tenían una buena formación a nivel técnico”, puntualizó.

A lo que Fernández agregó: “Hemos mejorado la calidad de los jugadores que hemos traído con una muy buena captación de futbolistas y hemos logrado que la comuna se relacione con el club deportivo. Pese a no ser profesionales, nuestro trabajo va apuntado a eso y los chicos así lo entienden“.

Jaime Muñoz, coordinador del club, por su parte, dio a conocer detalles del que consideran un envidiable complejo deportivo para la división, donde cada jugador tiene su departamento personal en caso de no tener arriendo o residencia propia.

Además, en estas mismas instalaciones se les ofrece un servicio de casino para que se alimenten a toda hora y distintos espacios para que se mantengan en forma, lo que permite que ninguno de los futbolistas tenga la necesidad de trabajar en otro lugar para autosustentarse, aunque sí asegura que varios de los jugadores mezclan el deporte con el estudio.

Esfuerzo, humildad y trabajo en equipo

En entrevista con BioBioChile, Cristofer Godoy, capitán de Colegio Quillón con pasado en Ñublense e Independiente de Cauquenes, exterioriza su agradecimiento con el club por las condiciones de trabajo que le entrega a él y sus compañeros, aunque enfatiza en que “es una división de bastante esfuerzo”.

El volante creativo categoría sub-25 cuenta que algunos de sus compañeros viven lejos y que sólo decidieron embarcarse en el desafío que presenta el club “por el amor que le tienen al fútbol”

“Hay muchos que dejan cosas de lado por esto y ganar el mínimo ya es difícil en esta división. Tengo compañeros que hace tiempo no ven a sus papás”, devela el ’10’.

Pese a las dificultados propias del fútbol amateur, Godoy reconoce la unión del grupo no se ha perdido nunca y que hasta los nuevos jugadores coinciden “en que nunca habían estado en un equipo tan unido”, agregando que lo que más caracteriza a Colegio Quillón dentro de la cancha, es el “trabajo en equipo”.

En lo personal, el mediocampista chileno aclara que su objetivo es llegar al profesionalismo y que trabaja día a día para conseguirlo, para luego cumplir su gran sueño: “Todo futbolista quiere representar a su país y es lo que más me gustaría, además de jugar en Primera o en el extranjero”.

Colo Colo en la mira

A menos de un mes de enfrentar al cuadro dirigido por Jorge Almirón, Juan Umaña infla el pecho por el progreso que han tenido los jugadores de Colegio Quillón, asegurando que, a diferencia de otros futbolistas de divisiones incluso más altas, “saben analizar tácticamente el fútbol”.

Sin embargo, el asistente técnico revela a la presente redacción que, al momento de confirmarse el duelo contra el ‘Cacique’, costó que volvieron a poner los pies en la tierra.

“Es un sueño para ellos. ¿Qué posibilidades iban a tener en su vida de enfrentar a Colo Colo? Muchos admiran a la Generación Dorada y a lo mejor puedan conocer a Arturo (Vidal). Estaban eufóricos y lo único que querían era cantar y celebrar. Pero a los dos días ya tuvimos que ponerles el freno, ya que nuestro objetivo es ascender”, enfatizó.

Un trabajo del manejo de la ansiedad que cumple junto a Yuri Fernández, quien entre risas reconoce que “conmigo no hablan de Colo Colo porque saben que me voy a enojar. Tampoco puedo dejar que no festejen, pero ya celebraron, ahora toca concentrarse”.

“Con Wanderers y Universidad de Concepción me enfrenté varias veces a Colo Colo, le gané varias veces y perdí varias veces también”, da a conocer el experimentado DT, quien asegura que más allá del partido en sí contra los albos, “el objetivo es que los jugadores siempre sientan y tengan en mente que pueden llegar al fútbol profesional. Ese es mi norte”.

“Cuando no se tiene nada y se pasa hambre, se valora mucho cuando te dan un pedazo de pan y cuando lo tienes todo, uno se esfuerza menos. Hay jugadores que llegaron y estaban prácticamente retirados del fútbol, ya habían tirado la toalla. Algunos ganaban más haciendo ‘pitutos’ en varios equipos de barrios, pero dejaron todo eso por la esperanza que tienen de jugar fútbol profesional. Es un sacrificio grande que hacen todos, algunos para luchar por sus sueños por última vez”, cuenta el entrenador.

Pese a reconocer que se encuentran preparando otros desafíos previos y no el partido contra el ‘Cacique’, el técnico promete buen fútbol y concentración por parte de sus pupilos, señalando que al elenco de Macul lo ven todos los fines de semana por TV.

“En mis años como DT, he podido compartir con jugadores que ganaban entre 30 y 40 millones de pesos, pero que no eran mejores que algunos de los que dirijo hoy en día. Esa es la realidad”, complementó.

Entre cientos de llamados, abrazos de la gente en Quillón y ansiedad, Colegio Quillón se prepara para hacer historia. Un partido que es más que fútbol y que, independiente del resultado, permitirá a los jugadores y cuerpo técnico dejar un legado en este humilde club, que lucha contra la fuerte corriente de las precariedades propias de la división, aunque como dice tajantemente Juan Umaña: “El fútbol amateur apasiona más que el profesional”.