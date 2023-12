El presidente de la República, Gabriel Boric, volvió a descartar aplicar el estado de excepción constitucional en regiones en donde se ha visto aumento de crímenes de alta connotación social, asegurando que no existen “varitas mágicas” para terminar con los hechos de violencia.

“Acá no hay una varita mágica, no hay una sola solución”, dijo Gabriel Boric durante la ceremonia de entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que se realizó en el Parque por la Paz Villa Grimaldi.

“Cuando algunos dicen hoy día hay algunos que plantean que los Estados, como los estados de excepción, como solución inmediata a todos los problemas, la verdad es que las cosas son bastante más complejas y requieren de trabajos interconectados multisectoriales”, aseguró el mandatario.

Acto seguido, Boric usó como ejemplo la realidad que se vive en La Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío, en la región del mismo nombre y comenzó a implementarse el 16 de mayo de 2022.

“Estamos en un estado de excepción hace ya mucho tiempo, pero hemos avanzado paralelamente a ese estado de excepción con una política, de diálogo a partir del plan Buen Vivir y de la Comisión de Paz y Entendimiento, que sería por lo tanto trunca si no estuvieran esas tres patas en la mesa”, aseguró el jefe de gobierno chileno.

Además, el presidente Boric, junto a descartar el estado de excepción, también tuvo críticas a la “política pequeña”, a partir de la crisis de seguridad que vive el país, por el crimen organizado y el narcotráfico.

“Necesitamos unidad de la sociedad chilena, no peleas”, enfatizó el mandatario, agregando que “no me cabe ninguna duda que para poder enfrentarlo, la mejor receta, el punto de partida, es la unidad de la sociedad y no el tratar de hacer política electoral o política pequeña en torno a los problemas de seguridad”.

“Cuando la sociedad se divide y cuando sus fuerzas políticas se dividen en un tema que nos convoca a todos, el crimen organizado encuentra grietas para avanzar”, concluyó.