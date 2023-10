El presidente Gabriel Boric anunció este martes que llamó a consultas en Santiago, al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, por los ataques de ese país sobre civiles en Gaza.

“Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”, indicó.

Antes de este anuncio y través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado indicó que 420 niños son heridos o asesinados cada día por los ataques de Israel, asegurando que esto no es parte de la “guerra contra Hamas”.

“420 niños están siendo heridos o asesinados DIARIAMENTE en Gaza por el Estado de Israel dirigido por Netanyahu. No son ‘daños colaterales’ de la guerra contra Hamas, sino sus principales víctimas, junto a civiles inocentes, principalmente mujeres. ¿Fuente? La directora de la Unicef”, comenzó la declaración del mandatario.

De acuerdo con lo informado por Naciones Unidas, las ofensivas de Israel han dejado más de ocho mil personas fallecidas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, además de alrededor de un millón de palestinos desplazados de sus hogares.

More than 420 children are reportedly being killed or injured in Gaza every day – a number which should shake each of us to our core.

