El Cuarto Juzgado de Garantía declaró inadmisible la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de la periodista de diario La Tercera, Leslie Ayala y el director de dicho medio, José Luis Santa María.

Esta semana, Jadue presentó una querella en contra de Santa María y Ayala por los delitos de “injurias y calumnias por medios de comunicación social”, por un reportaje donde anunciaban que el militante del PC sería formalizado por la Fiscalía Centro Norte, en un eventual caso de cohecho en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifar). Algo que no ha pasado.

En ese contexto, el alcalde anunció que preparaba una ofensiva legal, la cual se ejecutó esta semana con la querella, pero que fue declarada admisible por la justicia.

En el fallo de la magistrada Andrea Osorio del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, determinó que lo expuesto en el reportaje no son injuriosas en contra de Jadue y recalca que este último reconoce que el Ministerio Público lleva a cabo a una investigación penal en su contra y que aún no ha sido formalizada por existir diligencias pendientes.

“Es posible asentar que las aseveraciones que se estiman injuriosas por el querellante, son proferidas en el contexto de un reportaje o artículo periodístico que pretende informar al público respecto de un hecho y de una investigación penal seguida en contra de un alcalde y que reviste un interés social, fundado en información que habría sido obtenida de distintas fuentes, sin que se advierta de modo alguno que los periodistas desarrollaren este artículo de modo mendaz con el único y/o último propósito de injuriar al señor Jadue”, dice el fallo.

“Incluso si se asentare que no era efectiva la información en cuanto a la supuesta fecha de formalización; refuerza dicha conclusión lo dicho por el propio querellante en su libelo, quien reconoce que había una investigación penal en curso y que el Ministerio

Público no formalizaría por existir diligencias pendientes, de manera tal que atribuye un actuar doloso y mendaz a los periodistas querellados, basado en el único hecho de no haber sido su representado finalmente formalizado”, añade la sentencia.

Por último, la jueza destaca que Jadue pudo ocupar su derecho a replica si consideraba que el reportaje lo ofendía o afectaba su reputación.

“Si con ocasión de este reportaje difundido por La Tercera, el querellante se sintió ofendido y vio mermada su reputación, pudo haber ejercido su derecho de aclaración, rectificación y respuesta frente las expresiones que estima falsas, inexactas o poco claras, ( cuando estas no han sido ejecutadas con el ánimo de injuriar, como es el caso), justamente como control de veracidad y precisión de la información, como contrapartida del derecho de libertad de información”, concluye el fallo.