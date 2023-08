En medio de los polémicos casos que han golpeado al gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes (DC), dijo que esto se “resuelve con cambios de gabinete”.

Recordemos que en el último encuentro en Cerro Castillo, el presidente y senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, pidió disculpas al gobierno por el caso Convenios.

“Lo que yo planteo es que cuando a uno le preguntan respecto de cómo se resuelve el problema o los problemas que tiene el gobierno, y que han derivado en esta pérdida de la agenda pública y de la iniciativa, lo que normalmente ocurre es que cuando las crisis maduran y llegan a un estado en que se pueden resolver, normalmente se han resuelto con un cambio de gabinete. Eso forma parte de la práctica de la política”, manifestó el diputado.

No obstante, aclaró que esto ni significa que “esté pidiendo un cambio de gabinete. Lo que estoy diciendo yo que como se ha resuelto en los últimos años en democracia, en todos los gobiernos, ha terminado por resolverse a través de un cambio de gabinete”.

“¿Quién hace el cambio de gabinete? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuáles son los cambios? Eso lo define el Presidente de la República y en eso yo no me voy a meter, porque no me corresponde, es parte de las facultades exclusivas del Presidente, y yo represento a otro poder del Estado”, manifestó Cifuentes.