El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el fallido robo al Ministerio de Bienes Nacionales no fue denunciado, ya que a su juicio no se configuraría el delito, calificando lo sucedido como una “pitanza”.

Así lo señaló en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde abordó lo sucedido a inicios de mes, el 7 de julio, pero que se supo recién el pasado fin de semana, donde un sujeto intentó hacerse pasar por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, pese a que esta repartición depende del Ministerio del Interior.

Al respecto, el ministro Cordero sostuvo que “no lo tengo tan claro (que sea un robo frustrado) y no tenemos antecedentes de que haya sido denunciado, ni tampoco me parece que haya un grado de suplantación, si no tendríamos a todas las pitanzas en esas características”.

En ese sentido, insistió en que “no tengo tan claro que sea constitutivo de delito un llamado de esas características con ese error. Es una suplantación equivocada”.

“Porque en rigor usted estaba llamando y se equivocó del ministerio al que estaba llamando, se equivocó de nombre. Entonces, la pregunta es si usted va a llenar de denuncias el Ministerio Público por una suplantación que es evidentemente errónea”, agregó Cordero.

“Yo con los antecedentes que tengo hasta ahora, de que es una suplantación equivocada, me parece que no”, indicó.

Además, el ministro de Justicia recordó otros robos que han ocurrido en reparticiones públicas bajo el método del “cuento del tío”, como el Ejército, Carabineros y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

“Los cuatro tienen características bien comunes: se realizan de noche, con llamada telefónica, sin violencia y donde, si usted lo mira, en general lo que tenemos, son delitos cometidos por delincuentes comunes”, sentenció.

En esa línea, el ministro Cordero insistió en la tesis de que el robo en Desarrollo Social se trató de un “robo común”, descartando alguna motivación política, pese a las declaraciones iniciales del propio Giorgio Jackson.

“Es un robo común. Otra cosa es el provecho político que se saca a partir de él. Los antecedentes que hay da cuenta de un robo común, se realizan de noche con llamada telefónica, sin violencia. En general, lo que tenemos son delitos cometidos por delincuentes comunes”, insistió.

“El Ejecutivo, con la totalidad de los antecedentes, ha podido clarificar que esto es un delito, tiene poca frecuencia. O sea, tiene una característica, es muy poco habitual, pero está cometido por delincuentes comunes”, explicó.

En ese sentido, Cordero criticó la “calumnia” por parte de la oposición, quienes pidieron la salida del titular de Desarrollo Social, apuntando a su eventual responsabilidad.

“Al ministro Jackson se le imputó delito, o sea la carta de los diputados de la UDI dirigida al Presidente de la República, que no es una declaración, imputándole directamente la comisión de un delito, eso tiene nombre y apellido en un sistema institucional y se llama calumnia”, fustigó.