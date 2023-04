"El gabinete dejó de ser paritario, me parece que es un hecho indesmentible por las matemáticas de la cuestión", reconoció la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, tras confirmarse la llegada de Elizalde al Gobierno.

La ministra de la Mujer y equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió este miércoles a la llegada de Álvaro Elizalde al gabinete como ministro de la Segpres, lo que rompió la paridad que había entre los secretarios de Estado.

Cpn el arribo de Elizalde, el gabinete del presidente Gabriel Boric quedó por primera vez compuesto por más hombres que mujeres, con 11 mujeres y 13 hombres, algo que reconoció la ministra Orellana, pero recordó que en otras instancias el Gobierno ha impulsado la paridad.

“Evidentemente, el gabinete dejó de ser paritario, me parece que es un hecho indesmentible por las matemáticas de la cuestión. Pero también creo que es indesmentible que hemos hecho nombramientos paritarios en todas las empresas públicas del Estado”, afirmó la secretaria de Estado.

“A mí no me queda nada más que manifestar mi deseo de que podamos volver a equilibrar las cuestiones de acuerdo al compromiso que tenemos con la igualdad de género”, añadió la ministra Orellana, consignó diario La Tercera.



El ahora exsenador del Maule fue designado este miércoles como ministro de la Segpres, reemplazando a Uriarte, quien por problemas de salud no puede continuar en el cargo, considerando que llevaba varias semanas fuera del trabajo por licencia.

Uriarte se encontraba con licencia desde el 20 de marzo, luego de presentar problemas de salud, lo que después derivó en un diagnóstico de anemia, asociado a las secuelas que le dejó el coronavirus.

La extitular de Segpres, había extendido su licencia médica durante la mañana del lunes 17 de abril. Dos días después, presentó su renuncia.